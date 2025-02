Un chien secouru après sa chute dans un fossé était perdu depuis 2 ans et vit d'émouvantes retrouvailles

Le propriétaire de Stallone avait fait le deuil de ce chien, pensant qu’il ne le reverrait plus jamais après sa fugue en 2023. Il était loin de se douter que le quadrupède allait refaire surface 2 ans plus tôt grâce à sa puce d’identification, à des passants bienveillants et au personnel du refuge local.

Un chien et son maître se sont retrouvés, à la grande surprise de ce dernier, 2 ans après la disparition de l’animal qu’il croyait mort, rapportait CBS Austin le jeudi 20 février.

Le mercredi 19 février, des passants ont découvert un chien mal en point, coincé dans un fossé bordé de barbelés dans le comté de Williamson, au Texas (Etats-Unis). L’animal était frigorifié et affamé. Ces personnes lui ont donné à manger et ont appelé les secours.

C’est le service local de contrôle des animaux qui est intervenu. Des agents se sont rendus sur place, ont récupéré le chien en question et l’ont emmené au refuge. Ils l’ont passé au lecteur de puce d’identification et en ont effectivement trouvé une. Grâce à cela, ils ont obtenu son nom, Stallone, et les coordonnées de son propriétaire.

Zach Hinton habite Killeen, à une soixantaine de kilomètres au nord de Georgetown où est basé ledit service, et n’avait plus de nouvelles de Stallone depuis 2 longues années. Cet ancien membre de l’armée de terre américaine était même persuadé que son chien n’était plus de ce monde.

Peu après sa fugue et après l’avoir longtemps recherché, Zach Hinton avait appris qu’un chien ressemblant au sien gisait dans un fossé. Il s’était rendu sur place, mais l’emplacement indiqué était vide. Il avait fait son deuil depuis.

Jusqu’à cet appel inattendu de la part du refuge du comté de Williamson. L’homme a tout de suite effectué le trajet pour retrouver son ami à fourrure.



Williamson County Regional Animal Shelter / Facebook

« Reconnaissants de l'avoir à la maison »

« Voilà pourquoi les puces [d’identification] sont importantes, peut-on lire sur la page Facebook du refuge. Elles réunissent les familles. Si votre animal de compagnie n'est pas pucé, faites-le. Si c'est le cas, assurez-vous que vos coordonnées sont à jour. Parce qu'une seule lecture peut tout changer. Demandez donc à Stallone. »

Zach Hinton n’a pas manqué de remercier le personnel de la structure d’accueil en commentant ce post. Il a précisé que Stallone a été vu par un vétérinaire et qu’il devra subir des soins avant une opération. « Je ne peux pas vous dire à quel point ma famille et moi sommes reconnaissants de l'avoir à la maison », a-t-il conclu.