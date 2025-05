Un Rottweiler anxieux peut compter sur un objet de soutien émotionnel étonnant qu’il transporte partout avec lui (vidéo)

La vidéo de ce Rottweiler tenant entre ses dents l’objet qui lui permet de s’apaiser est on ne peut plus attendrissante. Les internautes sont du même avis et ont visionné en masse les images d’une douceur infinie témoignant tout autant du caractère craquant du grand chien que de la gentillesse de sa maîtresse.

Cela n’est plus à prouver, nos animaux de compagnie sont habités par des émotions et des états d’âme qui peuvent les amener à se sentir plus ou moins à l’aise selon les situations. Ce Rottweiler de tendance anxieuse a trouvé sa technique pour surmonter les moments de stress : il garde avec lui sa peluche préférée, une banane douce et réconfortante, aussi appelée sa « nana ».

@nala_the_needie_rottie / Instagram

Une peluche de « soutien émotionnel »

La maîtresse de ce grand garçon qui répond au nom d’Axel est présente sur les réseaux sociaux, en particulier via son compte Instagram « @nala_the_needy_rottie » et partage une partie de son quotidien avec ses 2 adorables compagnons canins de même race.

Une vidéo postée récemment, mise en avant par Dogtime, comptabilise à l’heure actuelle plus de 3 millions de vues. Difficile de ne pas craquer devant le minois aussi mignon du chien qui tient à garder avec lui, y compris dans la voiture, sa banane préférée.

La propriétaire révélait dans la même vidéo que son chien ne peut plus se passer de cette peluche qui l’aide énormément en cas de stress, en particulier lorsqu’il est loin de chez lui.

@nala_the_needie_rottie / Instagram

« As-tu ta nana avec toi ? »

C’est sans doute la mise en scène qui a le plus touché les internautes. Elle-même attendrie, la propriétaire d’Axel lui demande s’il a bien « sa nana avec lui », comme s’il s’agissait d’un petit garçon avec son doudou préféré. Le Rottweiler comprend bien la situation et use de son regard le plus implorant pour faire comprendre qu’il ne compte pas lâcher son jouet. La jeune femme confirme : « Rien de mal ne peut t’arriver puisque tu as ta banane avec toi ».

Conquis par ces « beaux yeux gentils »

Les internautes sont nombreux à reconnaître l’importance de soutenir émotionnellement nos compagnons. Cela peut évidemment passer par des objets associés positivement au jeu ou aux moments de calme.

Le doux regard d’Axel n’est pas passé inaperçu. Une internaute affirmait après le visionnage : « Les chiens sont littéralement la chose la plus précieuse de ce monde ».