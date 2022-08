Un chiot abandonné dans une boîte en carton refuse de la quitter dans l’espoir qu’on revienne le chercher

En juillet 2022, un homme a découvert dans un quartier résidentiel une chienne assise dans un carton sous 40 degrés à l’ombre.

Elle attendait sagement que son maître la récupère. Pourtant, elle avait été abandonnée là depuis la veille. Par ailleurs, la pauvre petite n’avait ni eau ni nourriture à proximité.

Le bon samaritain a donc contacté l’association Dallas Dog qui est venue lui porter secours dans les plus brefs délais.

« Elle attendait juste que quelqu'un revienne »

Les bénévoles du refuge ont été effondrés en la voyant ainsi. Elle était terrifiée et désorientée.

Afin de ne pas la traumatiser davantage, les membres de l’association ont décidé de la charger à bord de leur véhicule dans sa caisse de fortune. Par bonheur, la visite de contrôle chez le vétérinaire a révélé qu’elle était en bonne santé.

La petite, nommée Harvest, a passé les premiers jours en refuge recroquevillée dans un coin de son box. « On pouvait juste voir ses épaules et son corps trembler de peur », a déclaré Patti Dowson à The Dodo.

Sa personnalité attachante a conquis tous les bénévoles qui se sont attelés à sa socialisation.

Pour son bien-être, il a finalement été décidé de confier Harvest à une famille d’accueil. Et ça a déclenché un véritable déclic.

« Il lui a tout de même fallu environ une semaine avant qu'elle ne s'ouvre vraiment, mais depuis, elle va de l’avant », a expliqué Patti ravie de la découvrir ainsi.

A lire aussi : Une chienne attristée par le départ de ses petits prend soin de chatons orphelins

L’association Dallas dog est par conséquent à la recherche d’un nouveau foyer pour Harvest. En effet, plus vite elle sera adoptée, plus vite elle pourra s’adapter et oublier son passé difficile.

« Elle a 3 rendez-vous cette semaine avec des adoptants potentiels », a précisé Patti.