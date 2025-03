Un couple pense adopter un Berger Allemand dans un élevage sérieux, mais en découvrant qu'il servait d’appât pour les ours, ils décident de sauver 5 chiens

Affamé, désespéré et enchaîné dehors en permanence, Dorel n’attendait plus rien de la vie et risquait d’être attaqué par un ours à tout moment. Ce chien a toutefois eu droit à un nouveau départ grâce à un couple bienveillant, qui en a d’ailleurs sauvé 4 autres par la même occasion. Ces canidés vivaient dans un élevage où leur bien-être était le cadet des soucis de la propriétaire.

La vie de Dorel est à mille lieues de ce qu’elle était avant que ce chien rencontre Amanda Pidruchney et son mari Darren. Ce couple originaire de l’Alberta, au Canada, l’a sauvé en l’arrachant à l’enfer qu’il vivait dans un élevage.

Amanda et Darren avaient été contactés par une éleveuse de Bergers Allemands qu’ils croyaient honnête et responsable. Elle avait affirmé qu’un « tragique imprévu » l’avait contrainte à mettre fin à son activité et que plusieurs chiens étaient disponibles.

L’idée d’agrandir leur famille leur avait plu, et ils avaient décidé de se rendre chez l’intéressée pour rencontrer leurs futurs amis à 4 pattes. Ils avaient même prévu de les entraîner pour les faire participer à des compétitions de Schutzhund, un sport canin combinant des épreuves de pistage, d’obéissance et de protection.

Ils ont toutefois déchanté en arrivant sur les lieux, ressentant un énorme choc au moment où ils ont découvert les conditions de vie des chiens et leur état de santé. « Il était clair qu’ils étaient négligés », raconte Amanda Pidruchney à Newsweek.

Cela ne pouvait pas être « la fin de son histoire »

L’éleveuse leur a d’abord présenté 4 Bergers Allemands qui étaient sales, maigres et incapables de s’appuyer sur leurs pattes arrière. Elle leur a ensuite désigné un 5e chien. Nommé Dorel, il était tout seul dans un coin de la propriété et enchaîné dehors. L’endroit est connu pour recevoir les visites fréquentes d’ours. Le canidé était donc pleinement exposé à leurs attaques, sans oublier qu’il était totalement à la merci des éléments.

« Il n'avait ni eau ni nourriture, déplore Amanda Pidruchney. Ses pattes marron clair étaient couvertes de terre et son pelage était rêche et usé par les intempéries. Il était assis là, courbé, pétrifié, me fixant du regard. »

C’en était trop pour le couple, qui a décidé de sauver les 5 chiens et de les emmener à la maison pour prendre soin d’eux.



@mandy_and_mason/ / TikTok

Bien que pris en charge par un vétérinaire en urgence, l’état de santé de Dorel s’est considérablement détérioré au cours des jours suivants. Le couple n’avait pas l’intention de baisser les bras. Pour Amanda Pidruchney, cela ne pouvait pas être « la fin de son histoire ».

Les chances de survie du chien n’étaient pas très élevées, mais il s’y est courageusement accroché et a peu à peu remonté la pente.

Complètement guéri aujourd’hui, il mène une vie heureuse et palpitante. C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo TikTok ci-dessous :

Une nouvelle vie remplie d’amour et de joie

Amanda Pidruchney a tenu à partager ces images pour montrer à l’éleveuse ce qu’elle a « raté depuis [qu’elle a laissé Dorel] enchaîné comme un appât à ours ».



@mandy_and_mason/ / TikTok

Le Berger Allemand reçoit une infinité de câlins de la part de ses humains, mange à sa faim, a pu admirer les illuminations de Noël, profite d’un grand jardin pour courir et jouer, s’amuse avec les jouets qu’il a reçus à Noël et enchaîne les longues promenades. « Ma maman et mon papa m’ont emmené chez le docteur et sauvé la vie », peut-on lire en fin de vidéo.



@mandy_and_mason/ / TikTok

La publication a suscité de nombreux témoignages de soutien. Amanda Pidruchney en a été touchée. « L’effusion d’amour et d’encouragements a dépassé mes rêves les plus fous, et j’en suis très reconnaissante », confie-t-elle.

A lire aussi : Abandonnée avec une patte fracturée, cette petite chienne a bénéficié de l’aide précieuse de nombreux anges gardiens

Elle a appris que l’éleveuse avait poursuivi son activité, jusqu’à la saisie de 43 autres chiens chez elle par l’association locale de protection animale et les services animaliers, ainsi que l’ouverture d’une enquête. « J'espère plus que tout que chacun d'entre eux vivra une vie heureuse, saine et épanouie, tout comme mon petit Dorel », conclut-elle.



@mandy_and_mason/ / TikTok