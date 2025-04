Une policière touchée par l’histoire d’un chien jeté d’une voiture lui offre une seconde chance

Benji a été abandonné dans l’indifférence la plus totale. Éjecté du véhicule de sa maîtresse, il s’est retrouvé seul sur le bitume, livré à lui-même. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes avaient été profondément bouleversées par l’histoire du toutou, dont une policière.