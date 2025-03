Une ancienne militaire traumatisée par la guerre retrouve goût à la vie grâce à son chien d'assistance

Jamie Benjamin n’était plus la même en renouant avec la vie civile. Cette ex-militaire était traumatisée par ce qu’elle avait vu pendant son déploiement, au point de sombrer dans la dépression et l’isolement. Ce n’est qu’avec l’arrivée de son chien d’assistance Deacon qu’elle a pu s’extirper de ce cercle vicieux.

Jamie Benjamin, qui habite Baltimore dans le Maryland (Etats-Unis), avait servi dans l’US Army, l’armée de terre américaine. Elle s’y était engagée en 2007 en tant que « spécialiste des affaires religieuses ». En d’autres termes, la jeune femme était l’assistante de l’aumônier de la base.

C’est son déploiement en Afghanistan en 2012 et 2013 qui avait fait tout fait basculer pour Jamie Benjamin. Confrontée aux horreurs de la guerre, elle était rentrée aux Etats-Unis profondément affectée sur le plan mental et émotionnel. Comme tant d’autres soldats, elle était atteinte de stress post-traumatique.



K9s for Warriors

« Je n'étais plus la même personne », raconte-t-elle à WMAR-2 News. Ses journées et ses nuits étaient ponctuées par des crises d’« hyperventilation et d'anxiété ». Jamie Benjamin se sentait « littéralement et mentalement désemparée ».

L’une des conséquences de ce profond mal-être était qu’elle se coupait du monde. « Je ne voulais aller nulle part. J’étais déprimée. J’étais isolée », confie-t-elle.

Tout a changé avec l’arrivée de Beacon en 2018, via K9s for Warriors. Cette association a transformé les vies de nombreux militaires victimes de traumatismes par l’intermédiaire de son programme d’assistance canine. Les exemples de Damian et Shai, ainsi que de Bill Lins et Link sont particulièrement parlants.

Un chien d’assistance issu d’un refuge

Deacon provenait d’un refuge, celui de la Lake City Humane Society en Floride. Il avait été recueilli et formé par l’équipe de K9s for Warriors, puis remis à Jamie Benjamin.



K9s for Warriors

Le chien a apporté à l’ancienne militaire un apaisement quasi instantané. Aujourd’hui, lorsqu’elle sent qu’elle est sur le point de replonger dans la dépression et l’anxiété, l’animal la réconforte et concentre toute son attention, la détournant de ce qui provoque cet état.

Elle qui s’isolait peut désormais sortir, voyager, faire des découvertes et des rencontres avec Deacon à ses côtés.



K9s for Warriors

Reconnaissante pour tout le bien que lui fait ce chien, Jamie Benjamin devenue ambassadrice de K9s for Warriors. Ce n’est pas tout, puisqu’elle a décidé de s’inscrire à la Coppin State University, où elle fait des études en services de réadaptation dans le but d'aider les anciens combattants en situation de handicap.

K9s for Warriors