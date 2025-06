Un American Bully reste aux côtés de sa meilleure amie Teckel qui est sur le point d’accoucher (vidéo)

Sur ses réseaux sociaux, la propriétaire de Gunner, un American Bully, tente de déconstruire les stéréotypes autour de cette race. Sujette à controverse à cause d’incidents, elle est fréquemment associée à des chiens violents et agressifs. Pourtant, Gunner est tout le contraire. C’est une véritable crème qui prend soin de ceux qui l’entourent.

La boule de poils partage sa maison avec 4 autres chiens et des chats. L’harmonie est totale entre les animaux, qui passent du temps les uns avec les autres. La différence physique de Gunner n’a jamais été un problème, et ce, même quand il interagit avec Tokyo, le Teckel miniature de la maison.

@justgunnerstunner / Instagram

Une belle complicité

D’ailleurs, cette dernière n’a pas peur d’affronter le grand toutou pour lui voler ses jouets et s’amuser avec lui. Mais récemment, leurs parties de jeu ont laissé place à de longues siestes, car la petite chienne attendait un heureux événement. Son ventre, qui s’arrondissait jour après jour, ne laissait aucune place au doute : elle allait bientôt donner naissance à des chiots !

Gunner a senti que son amie avait besoin d’être épaulée durant cette période et n’a cessé de veiller sur elle. Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par AOL, on le découvre allongé contre le quadrupède, l’enlaçant même de ses grosses pattes pour lui faire des câlins. Puis, les images défilent et les internautes le découvrent devant le box de la chienne, qui a été placée dans un endroit clos pour son accouchement. Enfin, quand les petits sont là, Gunner est encore présent auprès de leur mère.

La boule de poils est d’une loyauté sans faille et Tokyo, ainsi que ses 4 chiots, s’endorment sereinement aux côtés du quadrupède. Lequel n’a définitivement pas une once de méchanceté en lui, contrairement à ce que certains pourraient croire à cause de sa race : « Ils sont plus en sécurité avec l’American Bully, car il ne les quittera pas des yeux puisqu’il les aimera beaucoup », a même souligné un internaute.

Il est vrai que les petits n’ont rien à craindre tant que leur oncle, comme l’appelle la propriétaire de celui-ci, veillera sur eux.