Sa chienne souffrant d'une blessure grave à la mâchoire, elle n'hésite pas à parcourir 160 km pour une opération de reconstruction faciale salvatrice

Lucy était prête à tout pour sauver sa chienne et l’aider à retrouver sa vie d’avant, elle qui souffrait d’une terrible blessure après avoir été heurtée par un véhicule. Quand on lui a dit qu’un spécialiste pouvait soigner l’animal, mais qu’il se trouvait loin, elle n’a pas hésité à faire le voyage pour recourir à ses services.

Lucy Ballard possède un troupeau de moutons dont elle s’occupe avec la précieuse aide de sa chienne Pearl. Le duo vit à Wadebridge dans les Cornouailles, en Angleterre.

La femelle Border Collie de 3 ans adore son métier qui consiste à guider les ovins et à ramener ceux qui s’éloignent du groupe. Comme la plupart des représentants de sa race, qui a justement été développée dans ce but, elle fait montre d’aptitudes naturelles remarquables dans ce domaine.



BBC

Malheureusement, c’est en s’adonnant à sa passion qu’elle a été victime d’un terrible accident. Alors qu’elle conduisait le troupeau de sa maîtresse, un véhicule l’a violemment percutée, la blessant gravement à la mâchoire. Cette dernière s’est littéralement désolidarisée du reste du crâne.

« Ce jour-là a été le plus horrible de ma vie, ce n'est pas seulement mon animal de compagnie, c'est ma collègue de travail, confie Lucy Ballard à la BBC. J'ai pleuré tous les jours pendant des mois ».

Il n’y avait, hélas, aucun vétérinaire disposant des compétences et du matériel nécessaires pour traiter la lésion de Pearl dans la région. La bergère s’est renseignée et a ainsi appris qu’il existait un spécialiste susceptible de soigner la chienne à Wellington dans le Somerset, à plus de 160 kilomètres de là.



BBC

« Je ne pourrai jamais assez remercier les vétérinaires »

« Je leur ai dit que j'irais n'importe où dans le pays pour sauver la vie de Pearl, et ils m’ont dit de me rendre dans le Somerset », raconte ainsi la maîtresse de la Border Collie. C’est effectivement ce qu’elle a fait.

Pearl a été opérée par Annabel McFadzea et son équipe à la clinique Cave Vets. L’intervention s’est très bien passée. « L'impact a eu lieu sur la mâchoire supérieure et il s'agissait presque d'un traumatisme crânien. Tous les dommages aux tissus mous ont dû être réparés et nous avons retiré quelques dents », explique la vétérinaire.

La chienne a même repris le travail 8 semaines après l’opération. « Je ne pourrai jamais assez remercier les vétérinaires et je leur en serai toujours reconnaissante », conclut Lucy Ballard.

BBC