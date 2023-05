Un chien négligé à l'extrême rencontre une toiletteuse qui décide de tout faire pour l'aider à avoir la vie qu'il mérite

En quelques jours, la vie d’un chien découvert errant et en piteux état a été totalement transformée. Le mérite en revient à la femme qui l’a trouvé et la toiletteuse l’ayant pris en charge.

Amy Berry habite Sorrento, en Colombie-Britannique (Canada). Le 21 avril dernier, elle découvrait près de chez elle un chien errant mal en point. Son pelage était extrêmement emmêlé et sale. Elle avait lancé un appel à l’aide sur un groupe Facebook dédié aux animaux de compagnie perdus de la région.

Le canidé a été vu par un vétérinaire. Il n’était ni identifié ni castré. Son âge a été estimé à 5 ans.



Le plus urgent pour le chien était de le toiletter. Sans le débarrasser de tout ce surplus de poil souillé, il aurait été impossible de lui apporter les soins nécessaires.

La publication d’Amy Berry a été vue par la fille de Donna Meads. Cette dernière exerce le métier de toiletteuse depuis 30 ans et est extrêmement sensible à la cause animale. Dès qu’elle a pris connaissance de l’histoire de ce chien, elle a proposé de le prendre en charge.

Sa robe était en si mauvais état que « les poils de ses oreilles se déchiraient par les racines », raconte Donna Meads à Castanet. Elle ajoute qu’il était couvert de plaies.



En le toilettant, elle s’est rendu compte qu’il n’était pas si maigre que cela. Ce qui l’amenait à penser qu’il avait probablement une famille. Cela s’est confirmé, ses propriétaires ayant contacté Amy Berry quelques jours plus tard. Ils lui ont dit qu’ils n’avaient pas l’intention de le ramener à la maison.

Bientôt adopté ?

Donna Meads a accepté sans hésiter de le garder. Elle continue d’en prendre soin et de l’aider à remonter la pente. Le quadrupède sera bientôt castré et ses vaccins seront mis à jour.



La toiletteuse n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de l’adopter définitivement. Elle souhaite d’abord s’assurer que la vie dans son salon de toilettage ne lui cause pas de stress. Le cas échéant, elle fera de son mieux pour lui trouver une famille aimante pour qu’il puisse avoir la vie heureuse qu’il mérite.