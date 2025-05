Après avoir tout perdu dans un séisme, ce chien de 16 ans a retrouvé l’amour dans une famille qui l’adore

Edison a désormais un toit au-dessus de la tête, une famille qui le chérit et pourvoit à tous ses besoins. Il y a près d’un an et demi, ce chien sénior avait quasiment tout perdu, rapportait The Japan Times.



La vie du canidé avait basculé le 1er janvier 2024. Ce jour-là, un terrible séisme de magnitude 7,6 avait secoué la péninsule de Noto (Japon) où il vivait. La maison qu’il habitait à l’époque avait été complètement détruite. C’est tout son monde qu’il s’écroulait à ce moment-là.

A présent, Edison coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille établie dans la préfecture de Chiba. Ses propriétaires Anne et Masato Makino, ainsi que leurs enfants Yuta et Leah, sont constamment à ses petits soins et s’assurent qu’il ne manque de rien.

Les Makino l’ont adopté via ARK (Animal Refuge Kansai), une association basée au Japon, mais fondée par une ressortissante britannique du nom d’Elizabeth Oliver.

« Eddie, qui a maintenant 16 ans, était parfait dès le moment où nous l'avons rencontré, raconte Anne Makino au Japan Times. Nous avons beaucoup réfléchi à son âge avancé avant de prendre la décision de l'adopter, et nous avons finalement décidé que nous le voulions dans nos vies parce qu'il est si doux et gentil. »

« Les 2 enfants se sont endormis à ses côtés »

Le personnel du refuge avait prévenu les Makino que le chien risquait de se montrer nerveux les premiers jours, en particulier lors du trajet vers son nouveau foyer, mais il n’en a été rien. « Le jour où nous l'avons ramené à la maison, les 2 enfants se sont endormis à ses côtés sur la banquette arrière, se souvient effectivement la mère de famille originaire des Etats-Unis. Quand nous nous sommes retournés, Eddie était allongé, le menton posé sur l'un d'eux. Nous étions tellement soulagés. »



Le quadrupède s’est parfaitement intégré à la maisonnée, comme s’il en faisait partie depuis toujours. Ses humains en sont ravis et ne cachent pas leur fierté lorsque, pendant les promenades, les gens les arrêtent pour le complimenter et lui dire à quel point il est beau.

