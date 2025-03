Ce chien maigre et grelottant sur un banc ne croyait plus en rien, jusqu’à ce qu’un inconnu change sa vie à jamais

Parker ne connaissait que la solitude et le froid. Ce chien nage désormais dans le bonheur et ne manque de rien. Tout a changé pour lui grâce à une photo où on le voyait endormi sur un banc à un arrêt de bus et à la personne qui l’avait découvert.

A Chicago (Etats-Unis), par une froide journée d’automne, un passant a remarqué un Pitbull couché sur le banc d’une station de bus. D’après le récit rapporté par The Dodo, le chien était maigre et de multiples zones de son corps étaient dépourvues de poils. Des rougeurs étaient visibles aux endroits en question. Il frissonnait et toussait.

La personne n’est pas restée les bras croisés face à sa détresse. Elle l’a emmené au refuge du service local de contrôle des animaux (Chicago Animal Care and Control), qui l’a pris en charge et l’a nommé Parker.



One Tail at a Time / Facebook

Même s’il était désormais à l’abri des éléments et en sécurité, le chien n’était pas encore tiré d’affaire. Il avait besoin de calme, d’affection et de soins. L’examen vétérinaire a révélé qu’il était atteint de la toux du chenil, en plus de sa maigreur et de ses problèmes de peau.

La photo le montrant endormi sur le banc est devenue virale, suscitant une grande émotion chez de nombreux internautes. Elle a été vue par l’équipe de One Tail at a Time, une association locale, qui a décidé de lui venir en aide.



One Tail at a Time / Facebook

« Cela aurait pu être la fin... Mais pas pour Parker »

« Pour tant de chiens, cela aurait pu être la fin... Mais pas pour Parker, pouvait-on alors lire sur la page Facebook de cette organisation. Il est sur le point d'apprendre ce que signifie être en sécurité. Être aimé. Être au chaud. Être en bonne santé. Et, avec un peu de chance, être adopté. »



One Tail at a Time / Facebook

One Tail at a Time a confié le Pitbull à une famille d’accueil, au sein de laquelle il a commencé ses traitements et s’est épanoui. Ses bienfaiteurs ont vu à quel point il était rompu aux règles de la vie à la maison et en ont déduit qu’il avait eu un foyer par le passé.

« Il supporte bien les bains et les médicaments et adore jouer. Parker est toujours actif, et sa famille d'accueil le qualifie de ‘grognon’, indiquait Kimberly Thomas, responsable marketing chez One Tail at a Time. Il adore faire la sieste sur le canapé (surtout à côté des jambes de sa mère d’accueil) et ne voit aucune objection à porter un pyjama pour soulager ses démangeaisons. »



One Tail at a Time / Facebook

La nouvelle vie de Parker

Quelques semaines plus tard, l’association a donné des nouvelles réjouissantes du chien. Elle a, en effet, annoncé qu’il était guéri et qu’il avait trouvé une famille pour toujours après avoir pris part à un évènement d’adoption.

« Son nouveau papa est tombé éperdument amoureux de lui et l’adoption de Parker a été la première de la journée pour nous », apprenait-on ainsi via la page Facebook d’One Tail at a Time.