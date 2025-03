Cette femelle Golden Retriever voit une myrtille pour la première fois et ne semble pas du tout apprécier l’expérience… (vidéo)

Même si la plupart des chiens sont capables de manger tout et n’importe quoi, d’autres sont beaucoup plus difficiles. C’est le cas de Bianca, une jolie Golden Retriever qui n’a visiblement pas du tout apprécié le goûter que sa maîtresse lui a donné. Il faut dire qu’il s’agit d’un fruit quelque peu suspicieux…

Le Golden Retriever est une race de chien qui a une réputation à tenir. Joueur, affectueux, parfois maladroit mais toujours enthousiaste et surtout très gourmand ! Si Bianca réunit tous ces traits de caractère, elle est en revanche plutôt difficile sur la nourriture… Sur le compte TikTok qui lui est dédié, la jolie femelle a d’ailleurs récemment fait le buzz. Dans une courte vidéo postée le 8 février dernier, on peut voir la chienne en pleine interaction avec… une myrtille ! Alors que son humaine lui tend le fruit pour qu’elle le goûte, Bianca se contente de le regarder fixement avant de plisser le museau et de montrer les dents comme si elle s’apprêtait à l’attaquer.

Attention fruit méchant

La seconde suivante, elle attrape soudainement la petite bille avec sa gueule avant de la recracher d’un air dégoûté. Sa maîtresse se saisit alors du fruit afin de lui présenter elle-même devant la truffe. Toujours aussi suspicieuse, Bianca se contente de lécher brièvement la myrtille sans grande conviction. Vient ensuite le “deuxième round”, durant lequel la chienne montre de nouveau les dents au fruit avant de tourner la tête et de l’ignorer royalement. Il faudra une troisième tentative de la part de son humaine pour que Bianca se décide finalement à manger le fruit, qui n’est visiblement pas si mauvais au vu de la façon dont elle se lèche les babines après l’avoir terminé.

© @keepupwithbianca / TikTok

Cette adorable et hilarante vidéo est rapidement devenue virale et a amassé plus de 3 millions de vues en plus d’être relayée par plusieurs médias dont TAG24. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur amusement. “Eh bien, au moins, elle n’a pas été trop dramatique, ça va !”, a plaisanté une abonnée dont le commentaire a été liké plus de 4000 fois. “Il faut dire que les myrtilles sont très effrayantes…”, a ajouté un autre avec humour.

Bianca n’est de toute façon pas une grande fan de fruits. Dans une autre vidéo, on peut la voir réagir exactement de la même façon avec un citron. De quoi rendre les internautes hilares encore une fois !

A lire aussi : Plusieurs dizaines de kilos séparent ces 2 chiens, mais c'est ensemble qu'ils passent l'une de leurs plus belles journées à la plage