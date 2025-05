À cause d’éleveurs qui voulaient faire de lui la peluche parfaite, ce Bichon n’est plus tout à fait comme les autres chiens

Lufy, un Bichon Frisé d’environ un an, est ce que l’on peut appeler un rescapé. Il n’a pas été maltraité ou encore abandonné dans la rue, mais a subi une autre forme de violence. Ses éleveurs voulaient faire de lui la peluche par excellence et cela a eu des conséquences sur sa santé. Heureusement, il en faut bien plus au quadrupède pour se laisser abattre, d’autant plus que la vie lui a réservé un beau cadeau.

Si certains éleveurs sont consciencieux et prônent le bien-être animal, d’autres, en revanche, ne voient que le profit. Lufy a malheureusement été victime de cette seconde catégorie de professionnels. Cherchant à “créer” un chien mignon, pouvant presque s’apparenter à une peluche, ils ont accentué certaines caractéristiques pour faire de lui le chien qu’ils imaginaient. Lufy est donc né avec un museau plus court, ce qui le faisait ressembler davantage à un ours en peluche, comme l’expliquait USA Today.

@sahara_kennel_rescue / Instagram

Des complications de santé

Après 4 mois, les limites de ces modifications génétiques ont commencé à apparaître. À cause de son nez aplati, Lufy a développé des problèmes respiratoires. Il s’est aussi mis à perdre l’équilibre, comme si ce corps qu’on lui avait donné ne pouvait le tenir. Finalement, il s’est retrouvé complètement paralysé des membres arrière en quelques jours.

À cause de ses handicaps, Lufy a été récupéré par le Sahara Kennel Rescue, refuge basé à Dubaï. Il a reçu des soins adaptés et a appris à se déplacer en fauteuil roulant. Les membres de l’organisme ont été surpris de constater qu’il ne se laissait jamais abattre. Il n’a pas perdu le moral à cause de ses problèmes de santé, bien au contraire !

A lire aussi : Une chienne fraîchement adoptée et retrouvée après une escapade d'une semaine se voit offrir la chance de repartir sur de bonnes bases

Un animal touchant

Lorsque les bienfaiteurs ont partagé l’histoire du quadrupède sur les réseaux sociaux, ce dernier a reçu des centaines de messages d’encouragement. Au même titre que les sauveteurs du chien, les internautes sont tombés sous son charme. Beaucoup espéraient qu’il puisse trouver le bonheur auprès d’une personne capable de l’aimer sans condition, et leur souhait a été exaucé !

Lufy a rejoint sa famille pour la vie à la fin du mois d’avril : « Du refuge au pur bonheur, il vit désormais sa meilleure vie, entouré d'amour pur, de câlins et de queues qui remuent incessantes », écrivait le refuge sur Instagram. Une nouvelle qui a réchauffé le cœur de tous ceux qui avaient suivi son histoire.