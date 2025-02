Elle parcourt près de 1 700 kilomètres pour retrouver le chien de son enfance (vidéo)

Jane et ses proches sont des amoureux des bêtes. La famille a adopté un Chihuahua quand la femme n’avait que 12 ans et les 2 ont noué un lien unique. Désormais adulte et installée dans sa vie, elle réside loin du domicile familial. Cela ne l’empêche pas de venir visiter par surprise son ami canin quand elle en a l’occasion.