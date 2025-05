Pendant 2 semaines de cohabitation, ce chien apeuré fuyait tout contact humain, jusqu’au jour où il a tendrement posé sa tête dans la main de sa nouvelle maîtresse (vidéo)

Quelle que soit la durée d’un séjour au refuge, cette expérience au sein de cet environnement anxiogène peut être particulièrement difficile à vivre pour les animaux. Tiki, un chien de refuge très craintif, est arrivé dans sa maison d’accueil avec ses peurs et son stress. Il a finalement compris, au bout de quelques jours, qu’il n’avait rien à craindre là où il était désormais.

Isabel Klee, famille d’accueil bénévole pour les animaux, a accepté de lui faire une place chez elle afin de le réhabiliter. Elle n’a pas donné d’informations quant au passé de son invité canin, mais une chose est sûre, la boule de poils n’avait ni confiance en elle, ni aux humains qui tentaient de l’aider.

Des images encourageantes

Tiki était tout bonnement apeuré lorsqu'il est arrivé chez Isabel. Mais cette dernière, expérimentée, n’a pas baissé les bras et a adopté une posture bienveillante pour aider l’animal. Elle lui a laissé suffisamment de temps et d’espace pour qu'il ait le temps de s’adapter à sa maison. Elle lui a aussi fait comprendre qu’elle ne voulait que son bien.

Si, au départ, le quadrupède refusait de lui faire confiance. Les choses ont bien changé après 2 semaines de cohabitation. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on découvre Tiki à son arrivée dans sa famille d’accueil. Il fuyait à chaque fois que sa maîtresse l’appelait pour lui faire des câlins. Puis, au fil du temps, il apparaît de plus en plus curieux jusqu’à totalement venir mettre sa tête contre la main tendue vers lui.

Caresser son joli minois, ou encore le voir demander des gratouilles sont des choses qu’ils n’avaient jamais faites en l’espace de 13 jours. Pourtant, mieux dans ses pattes, il est désormais demandeur et semble apprécier les moments de tendresse avec sa bienfaitrice. Tiki est en route vers le bonheur et emprunte le bon chemin ! Il finira par comprendre que tous les humains ne sont pas mauvais et que la vie mérite d’être vécue.