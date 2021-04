Un chien erre dans son quartier pendant 1 an après le départ et l'abandon de sa famille

Pendant plus d’un an, un chien senior abandonné par ses propriétaires a erré près de son ancienne maison. Une association en a été informée et est tout de suite passée à l’action pour le sauver. Il était toutefois trop malin et méfiant pour se laisser approcher facilement.

Hope For Paws, une organisation venant en aide aux animaux en détresse à Los Angeles, avait été contactée par une personne inquiète pour le sort d’un chien âgé. Cela faisait plus d’un an que le canidé errait dans la rue. En fait, il vivait dehors depuis le déménagement de ses propriétaires, raconte Ron Project.

Sa famille avait quitté son domicile en le laissant sur place. Le chien senior continuait d’espérer leur retour et passait le plus clair de son temps à proximité de la maison où il vivait par le passé. Un retour qui n’interviendra jamais.

Touchés par son histoire, des voisins s’étaient mis à le nourrir. Certains d’entre eux avaient bien tenté de le secourir, mais le quadrupède prenait la fuite à chaque tentative d’approche.

Aussitôt alertée, Hope For Paws a dépêché sur les lieux 2 de ses bénévoles, JoAnn Wiltz et Lisa Arturo. A leur arrivée, les 2 jeunes femmes l’ont trouvé couché sur l’herbe bordant le trottoir. Bien qu’elles aient pris soin de garer la voiture à plusieurs mètres de lui, l’animal a préféré s’en aller et a traversé la rue.

La « laisse de la chance » l’attendait

JoAnn et Lisa ont alors installé une cage avec de la nourriture à l’intérieur pour l’y attirer, mais le chien était trop intelligent pour se laisser prendre. Il a réussi à récupérer les friandises et à s’échapper.

Après ce premier échec, elles ont fait preuve de patience et ont laissé le temps au chien de s’habituer à leur présence. Finalement, l’une d’elles a réussi à s’approcher de lui suffisamment pour lui passer la « lucky leash » autour du cou, cette laisse de la chance qui signifie la fin du cauchemar pour les chiens sauvés par Hope For Paws.

Après un passage chez le vétérinaire, le chien, qui a été appelé Pumba, a été confié à une famille d’accueil. Il a vite trouvé sa place et s’est lié d’amitié avec les autres chiens du foyer. Pumba n’a jamais été aussi heureux et confiant de sa vie.

Voici son sauvetage en vidéo :

