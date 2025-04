Un an après son arrivée, ce chien de caserne a transformé la vie de cette équipe de pompiers

Hank n’est pas un chien de travail ni un chien d’assistance. Pourtant, il vit au sein d’une caserne de pompiers et a un rôle tout aussi important que les 2 cités. Par sa simple présence, il adoucit les journées difficiles des soldats du feu et les aide à décompresser. Ceux-ci sont ravis de le compter dans leurs rangs.

Hank a certainement été le toutou le plus gâté d’Aliquippa, ville de Pennsylvanie, à l’occasion de son premier anniversaire. Tous ses amis les pompiers, avec qui il vit au quotidien, étaient là, ainsi que de nombreuses autres personnes qui le portent dans son cœur. La boule de poils a reçu une montagne de friandises, et c’était mérité !

Hank vit à la caserne du service d'incendie d'Aliquippa depuis le 1er juin 2024, rapportait CBS News. Il a été offert aux pompiers par un ami du département qui souhaitait que les sauveteurs aient un soutien moral. En effet, Hank n’est pas là pour aider les victimes ou accompagner ses collègues sur le terrain. Il est simplement l’ami canin de tous ceux qui fréquentent les lieux.

Un coup de foudre amical

Timothy Firich, chef des pompiers, est le premier ravi d’avoir le toutou à ses côtés. Pour lui, la présence du quadrupède a changé beaucoup de choses : « Officieusement, c'est notre compagnon à 4 pattes… Au retour d'un mauvais appel, il est facile de se changer les idées, de s'asseoir et de prendre soin de Hank un instant, ou de le caresser. Cette détente après le stress quotidien lié au travail aux urgences a été bénéfique pour notre personnel », partageait l’homme.

Bien qu’il n’ait pas été formé à cela, le chien est un soutien moral pour l’équipe. Laquelle a donc souhaité lui offrir une célébration digne de ce nom, à l’occasion de son premier anniversaire, pour lui faire honneur.

Un animal très aimé

Les pompiers ont organisé une petite fête et convié quiconque voulait saluer Hank en cette journée si spéciale. Le canidé a d’ailleurs de nombreux amis et est connu dans la ville : « Nous recevons beaucoup de visiteurs, des enfants d'âge scolaire, des groupes et organisations communautaires, ainsi que des associations pour adultes, qui viennent lui rendre visite ».

À chaque visite, la boule de poils est gâtée, et d’autant plus le jour de son anniversaire ! Elle a reçu une montagne de friandises représentative de l’amour que lui porte sa communauté.