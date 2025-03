Accueilli chez lui par une meute de 17 chiens, un poney et des moutons, cet homme vit le rêve de beaucoup d’amoureux des animaux (vidéo)

Il y a des personnes qui passent leurs journées dans un bureau et d’autres qui les passent entourés d’une meute de chiens, de poneys et de moutons ! C’est le cas de Mark et Emma, deux éleveurs passionnés qui vivent dans une jolie ferme anglaise et partagent joyeusement leur quotidien sur les réseaux sociaux.

Véritables amoureux des animaux, et notamment des chiens, Mark et Emma ont décidé de fonder leur propre élevage dans une immense propriété située dans le comté de Northumberland, au Royaume-Uni. Dans ce cadre naturel et idyllique, le couple élève non seulement des Terre-Neuve et des Chow-Chow mais s’occupe également d’un poney, de plusieurs moutons et même de dindons ! Avec autant d’animaux, leur quotidien est forcément sportif mais aussi, on s’en doute, rempli d’amour et d’aventures. Sur leur compte Instagram, les 2 britanniques partagent régulièrement des vidéos montrant des bribes de leurs journées, comme lorsque Mark rentre à la maison et est ainsi accueilli par une foule d’animaux à poils !

Une grande famille

Sur la séquence, on peut en effet voir l’homme pénétrer sur la propriété et ainsi provoquer un véritable “chaos organisé”. Excités par l’arrivée de leur humain préféré, les chiens se précipitent sur lui avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Le poney se joint ensuite à la fête, heureux de pouvoir lui aussi profiter des caresses de son humain. Puis on constate que les moutons arrivent à leur tour, pour compléter cette joyeuse meute. “À quoi ressemble la vie avec 17 chiens, quelques moutons et un poney quand papa rentre à la maison ? C’est un chaos organisé !”, peut-on lire en légende. Rapidement, la vidéo est devenue virale et comptabilise à ce jour plus de 10 600 likes ! Elle a même été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets.

© @big_dog_small_horse / Instagram

Un rêve éveillé

Dans les commentaires, beaucoup d’internautes ont fait part de leur admiration concernant ce quotidien pour le moins original. “Même si j'adore les races géantes, cela me semble un peu fou !”, admet l’un d’entre eux avec humour tandis qu’une certaine Lisa assure que le couple “vit littéralement (s)on rêve”.

Chez Mark et Emma, les animaux vivent leur meilleure vie. Le couple considère chacun d’entre eux comme un membre à part entière de leur famille. De nombreux aménagements ont été prévus spécialement pour eux et ils ont un accès libre à la petite rivière en bas de la ferme. Une vie de rêve en somme !