Ce chien a 3 pattes parcourt des milliers de kilomètres pour rencontrer sa nouvelle famille pour la vie

Les bénévoles de la Humane Society of Broward County ignorent tout du passé de l’adorable Frito. Néanmoins, on peut affirmer sans crainte de se tromper qu’il a probablement eu une vie rude et peu empreinte d’amour… Malgré cela, l’adorable toutou de 8 ans a toujours fait preuve de douceur et d’attention à l’égard de ses sauveurs. Après quelques mois passés au sein du refuge Save a Sato, il a été conclu que la boule de poils serait envoyée en Floride afin d’espérer trouver une famille. Une décision qui a porté ses fruits puisque quelques semaines à peine après son arrivée en terre américaine, Frito a reçu la visite de la famille Glazewski. Tombé sous le charme, le couple n’a pas hésité à parcourir les 320 kilomètres qui les séparaient du refuge pour rencontrer le toutou à 3 pattes.

© Humane Society of Broward County

Un coup de coeur réciproque

Entre Frito et les Glazewski, le coup de foudre a été immédiat et l’adoption a été rapidement conclue. Grâce à l’entreprise Clear Choice Tax and Lien, les frais d’adoption de Frito ont été entièrement pris en charge. Aujourd’hui, l’adorable chien vit sa meilleure vie aux côtés de sa nouvelle famille. Il mange à sa faim, est couvert d’amour, a un grand jardin plein d’odeurs à sa disposition et partage même son quotidien avec un autre toutou de 11 ans. Son histoire a été racontée par la Humane Society of Broward County elle-même dans un article très émouvant publié sur leur site.

© Humane Society of Broward County

L’histoire de Frito est un témoignage touchant qui prouve que tous les chiens, même ceux qui sont handicapés, méritent d’avoir une belle vie et d’être aimés par une famille bienveillante. Dans son article, l’association en profite pour remercier sa communauté et l’encourager à faire des dons réguliers afin de pouvoir continuer à sauver le plus de chiens possible. “L'histoire de Frito n'est qu'une des nombreuses fins heureuses et réconfortantes que nous créons chaque année, mais nous ne pourrions y parvenir sans votre soutien. (...) Créez plus de fins heureuses comme celle-ci en faisant un don pour les animaux dont nous prenons soin”, peut-on lire en conclusion.

A lire aussi : Ce chien montre l’exemple à la population en jetant les déchets à la poubelle (vidéo)

© Humane Society of Broward County