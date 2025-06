Hospitalisés loin de chez eux, ces enfants trouvent du réconfort auprès d’un chien au cœur immense

À l’hôpital Saolta University Health Care Group, basé en Irlande, une unité pédiatrique accueille les enfants malades pour leur fournir des soins continus. Pour ces jeunes, dont le quotidien ne ressemble pas à celui des autres, les journées peuvent être longues et difficiles. Alors, le personnel a décidé d’ajouter un membre à son équipe, Ollie, afin de redonner le moral à ses patients.

Ollie est un croisé Bichon Maltais et Shih Tzu, soit un Maltzu, formé en tant que chien de thérapie. Il ne s’en rend peut-être pas compte, mais son rôle est crucial pour à l’hôpital. Tous les jeudis, il se rend au sein de l’établissement pour saluer les enfants hospitalisés sur place. Sa venue est désormais très attendue.

University Hospital Galway

Un impact positif

Tracey Torpey, animatrice en compétences cliniques au service pédiatrique, comme le précise Donegal News, a rapidement constaté les bienfaits d’une telle initiative au sein de l’hôpital. Ollie est le premier chien embauché à cet effet, mais les résultats sont déjà parlants : « Sa simple présence a fait une énorme différence pour les enfants, leur remontant le moral et contribuant à apaiser ceux qui sont anxieux à l'idée d'être à l'hôpital. C'est un chien formidable », témoignait-elle.

Elle a également fait mention de « l’énergie positive » qu’il transmettait à chaque fois qu’il entrait dans une pièce. Cette vague d’enthousiasme met du baume au cœur des enfants, qui peuvent parfois se sentir tristes de ne pas avoir une vie comme celle des autres. Le bien-être psychologique faisant partie intégrante de la santé, il était nécessaire pour le personnel d’apporter une solution.

La thérapie animale, de plus en plus utilisée, est un outil précieux pour les praticiens. Sarah Murphy, infirmière responsable de l’unité de pédiatrie, ne peut que le confirmer : « Parfois, le meilleur remède a 4 pattes et une queue qui remue », partageait-elle. Quant à Ollie, il est comblé d’amour et rentre à la maison le cœur plein.