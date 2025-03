Ce chien émeut ses adoptants en leur faisant enfin entendre sa voix après 2 années de mutisme (vidéo)

Certains parmi les chiens qui vivent dans les refuges et attendent leur chance de connaître la vie de famille ont vécu de terribles traumatismes. Quand la bonne fortune frappe enfin à la porte de leur box et qu’ils sont adoptés, il leur faut un certain temps pour s’habituer à leur nouvel environnement et surtout accorder pleinement leur confiance à leurs adoptants.

Le moment où ils se sentent enfin prêts à s’ouvrir aux membres de leur nouvelle famille se manifeste de différentes manières. En ce qui concerne Shooby le Pitbull, ses propriétaires ont réalisé qu’il se sentait enfin totalement à l’aise et détendu en leur présence le jour où ils ont pu entendre sa voix pour la première fois en 2 années de vie commune.



@zen.gaia.shooby / TikTok

La famille de Shooby compte 2 autres animaux de compagnie, des chats répondant aux noms de Gaia et Zen en l’occurrence. En outre, elle accueille régulièrement d’autres chiens pour les préparer à l’adoption par d’autres personnes. Morphy et Zuko fait partie des canidés passés par ce foyer aimant et chaleureux, et qui ont désormais leur maison pour toujours.

Le Pitbull coule des jours heureux parmi ces adorables créatures, avec lesquelles il s’entend à merveille, et ses humains qui prennent soin de lui et font en sorte qu’il se sente toujours aimé et entouré.

Un moment touchant

Malgré cela, ses maîtres ne l’avaient jamais entendu aboyer, ni même émettre le moindre son depuis son adoption. Comme expliqué plus haut, il fait partie de cette famille depuis 2 ans, mais il était toujours resté muet. Jusqu’à cet épisode récent qui a suscité une grande émotion et de la fierté chez ses propriétaires.

Alors qu’il accompagnait ces derniers en voiture, Shooby a timidement émis un petit bruit, à mi-chemin entre le grognement et le gémissement, mais sans pour autant exprimer un quelconque malaise ou déplaisir. Il semblait lui-même surpris par ce qu’il venait de faire et a aussitôt regardé ses humains, sans doute interpellé par leur réaction.

Par chance, la scène a été filmée et la vidéo a été postée le 5 mars 2025 sur le compte TikTok « @zen.gaia.shooby », qui est consacré au chien et aux 2 chats de la famille. Une séquence que relaie Parade Pets et que voici :

