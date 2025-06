Ce Samoyède ayant vaincu le cancer profite désormais pleinement de la vie dans les montagnes (vidéo)

Certains combats laissent des cicatrices invisibles, mais surtout un profond goût de victoire. Boomer, un splendide Samoyède au regard doux, revient de loin. Grâce à la ténacité de ses maîtres et à un diagnostic enfin posé après des mois d’inquiétude, ce chien au pelage immaculé peut aujourd’hui savourer chaque instant de sa nouvelle vie, entre moments de tendresse et escapades à travers le monde.

Boomer est un survivant. Ce magnifique Samoyède a, en effet, remporté son combat contre une maladie qui aurait pu mettre fin à son existence. Aujourd’hui, lui et sa famille profitent pleinement de cette victoire et du temps qu’il leur est donné de passer ensemble.

Le chien de 7 ans et ses humains vivent dans l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis. Sa vie avait basculé en septembre 2024. A l’époque, il s’était, en effet, mis à vomir du sang. Inquiets, ses maîtres l’avaient fait examiner par différents vétérinaires qui ne parvenaient pas à identifier la cause de ce symptôme.



life.with.a.landcloud / Instagram

« Après de multiples traitements et diagnostics, lors d'une échographie, le vétérinaire interniste a remarqué une croissance dans sa glande surrénale qui grandissait rapidement, raconte sa propriétaire Charishma Cohen à Newsweek. En février, il a subi une intervention chirurgicale pour retirer sa glande surrénale gauche et il a été établi qu'il s'agissait d'un cancer. »

L’opération a été un succès. Peu après, les vétérinaires ont eu la confirmation que Boomer n’était plus malade. Il aura, certes, besoin de tests réguliers pour s’assurer du non retour du cancer, mais aujourd’hui, il se porte comme un charme.

« Cette expérience nous a fait prendre conscience du peu de temps que nous passons avec nos chiens, et nous a donné encore plus envie de profiter de chaque instant avec lui, confie sa maîtresse. La vie est courte. »

« Il y a 4 mois, mon chien luttait contre le cancer, et maintenant il est là »

Pour fêter la guérison de Boomer, sa famille s’est offert un voyage de 10 semaines en Europe. Le Samoyède en a apprécié chaque minute, comme le montre l’émouvante vidéo ci-dessous partagée sur Instagram :

A lire aussi : Une tentative audacieuse de record du monde réunit des centaines de Teckels lors d'une marche massive

« Il y a 4 mois, mon chien luttait contre le cancer, et maintenant il est là… Blotti contre sa peluche préférée en Suisse », peut-on y lire, alors que l’on voit Boomer confortablement installé dans un fauteuil suspendu, les yeux mi-clos. Depuis la terrasse, lui et ses humains ont une vie à couper le souffle sur les montagnes enneigées et la verdure.