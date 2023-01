Un chien en mauvaise posture est secouru par le père Noël en personne (vidéo)

Quand il n’est pas occupé à charger les présents à bord de son traîneau ou à prendre soin de ses rennes, le père Noël sauve des animaux en danger. C’est ce qu’on a pu voir récemment au Canada, plus précisément à Kelowna dans la province de Colombie-Britannique.

Le dimanche 11 décembre, un chien était tombé dans un plan d’eau à la surface gelée, rapportait Terrace Standard. Le canidé avait eu la mauvaise idée de s’aventurer sur la fine couche de glace recouvrant le lac Okanagan, avant de se retrouver pris au piège dans l’eau extrêmement froide.

Heureusement pour le quadrupède, son sauveur n’était pas loin. A ce moment-là, en effet, un éducateur canin emmenait, comme chaque année en cette période, les chiens de ses clients en promenade festive dans le secteur. Il était déguisé en père Noël pour l’occasion.

Wayne Dorman, propriétaire du centre Dogzies Pet Services, a d’abord cru qu’il s’agissait de l’un des animaux de compagnie dont il avait la charge, mais ce n’était pas le cas. Le chien piégé dans le lac gelé appartient à un couple qu’il accompagnait en balade.

« J’ai vu un chien se débattre »

« J’ai vu un chien se débattre pour sortir de l’eau. Il était tombé à travers la glace », raconte Wayne Dorman. Ce dernier n’a pas hésité à intervenir, malgré la température très basse de l’eau.

Vêtu de sa tenue rouge et blanc et de sa barbe factice, il a rejoint le quadrupède, puis l’a aidé à regagner la berge où l’attendaient ses maîtres. Le chien était sain et sauf grâce à lui.



Kelowna Capital News / Instagram

Wayne Dorman a tenu à rappeler aux propriétaires canins qu’ils devaient se montrer prudents avec leurs compagnons lors des promenades aux abords des plans d’eau gelés, ainsi qu’à souligner l’importance du rappel dans la prévention de ce genre de mésaventure.

Voici la vidéo du sauvetage :

