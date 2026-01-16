Seul survivant de sa portée, ce chiot trouvé dans un caniveau rempli d'eau espère rencontrer sa famille d'adoption pour la vie (vidéo)

Myrtille ne pesait que 800 g, lorsqu’elle a été trouvée dans un caniveau rempli d’eau en pleine saison cyclonique sur l’île de La Réunion. Seule survivante de sa portée, infestée de vers et inquiète, la petite boule de poils a pu compter sur le soutien précieux de bons samaritains. L’association AMI Protection Animale cherche des adoptants aimants et responsables pour ce chiot adorable, qui a déjà vécu des épreuves terribles.

Découverte dans un caniveau rempli d’eau sur l’île de La Réunion, lors de la saison des cyclones, Myrtille a eu beaucoup de chance de rester en vie. Ses compagnons de portée ont, hélas, exhalé leur dernier souffle.

Myrtille Race : Croisé Âge : 2 mois Localisation : Saint-Leu (Réunion) Association : AMI Protection Animale Rencontrer Myrtille

« L’un de ses frères était déjà mort à côté. Le second n’a pas survécu longtemps après », explique l’association AMI Protection Animale sur sa page Facebook. Née au cours du mois de novembre 2025, la jeune chienne pesant 800 g lors de son sauvetage affichait un ventre anormalement rond, à cause d’une infestation de vers. Un traitement antiparasitaire a donc été mis en place pour la soulager.

« Il pleure beaucoup. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, précise l’organisation, petit cœur se sent seul. Mais il a eu la chance d’être récupéré par des personnes aimantes, qui font leur maximum pour l’aider, le soutenir et lui offrir un peu de douceur. »

Myrtille cherche ses adoptants pour la vie

Aujourd’hui, la petite Myrtille se porte mieux et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Ces bienfaiteurs la décrivent comme une chienne « curieuse, joyeuse et pleine de vie ». Une véritable « tornade sur pattes », qui « croque la vie à pleines dents ».

À l’âge adulte, la rescapée – âgée de 2 mois – pèsera certainement aux alentours de 10 kg. L’association indique qu’elle s’entend aussi bien avec les humains, qu’avec ses congénères et les chats. Myrtille fera le bonheur d’une famille aimante et responsable, prête à s’investir, notamment dans son éducation.

Actuellement sur l’île de La Réunion, elle peut être rapatriée par avion vers la Métropole. Et si c’était vous, la rencontre décisive de sa vie ?

© AMI Protection Animale / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association AMI Protection Animale sur l’annonce Animaux.fr de Myrtille