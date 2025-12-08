Au refuge depuis plus d’un an, un chien-loup très sensible rencontre une femme au grand cœur et la magie opère

Quand Loup est arrivé au refuge, ses bienfaiteurs ont rapidement compris qu’il aurait du mal à s’adapter à cet environnement. Ils ont notamment relevé sa grande sensibilité et savaient qu’il ne pourrait être heureux qu’auprès d’une personne capable de le comprendre. Ils ont longtemps espéré trouver cette perle rare, puis ont récemment partagé une excellente nouvelle sur les réseaux sociaux.

La SPA d’Arry, en Moselle (57), a hébergé un Chien-loup Tchécoslovaque pendant plus d’un an. Le personnel, ainsi que les bénévoles, lui ont apporté tout l’amour et le réconfort dont il avait besoin, mais savaient aussi que le refuge n’était pas le bon endroit pour lui. Loup, comme a été baptisé l’animal, ne pouvait s’épanouir que dans un lieu plus calme, plus rassurant. Ses bienfaiteurs ont alors tout fait pour lui trouver la bonne personne, puis la nouvelle tant attendue est arrivée.

C’était le 5 novembre dernier, partageaient les membres de l’association sur Facebook. Non sans émotion, ils annonçaient le départ de leur précieux Loup, auquel ils s’étaient attachés depuis son arrivée, en mars 2024 : « Il est temps pour toi de vivre la vie que tu mérites, recevoir l’amour inconditionnel à ton tour. Tu auras marqué tant de cœurs et d’esprit tant tu es un chien attachant », écrivait un porte-parole.

La SPA-Refuge de ARRY / Facebook

Une longue attente

En effet, avec sa personnalité, Loup a su toucher ses bons samaritains en plein cœur. Ceux-ci ont découvert une grande sensibilité en lui et espéraient qu’une personne aussi douce que patiente pourrait aussi l’entrevoir. Le toutou, par son tempérament, avait effectivement besoin d’être compris, mais aussi aidé pour mieux vivre ses ressentis : « Loup est un chien doté d'une grande sensibilité et ne demande que la douceur de la main de l'homme. Ne sachant pas toujours gérer ses émotions et surtout sa frustration, il faudra apprendre à le canaliser », indiquaient l’organisation, à l’époque, sur ses réseaux sociaux .

Pour l’équipe de la SPA, il était plus qu’important de trouver quelqu’un dont la personnalité s’alignerait avec celle de son protégé. L’attente a été longue, puisqu’un an après son arrivée, Loup était toujours au chenil. Néanmoins, elle en valait la peine, car la meilleure personne pour lui s’est finalement manifestée.

La SPA-Refuge de ARRY / Facebook

Et comme une évidence après leur rencontre, elle a décidé d’offrir une chance à la gentille boule de poils : « Merci mille fois à son adoptante, en leur souhaitant d’écrire à eux deux, la plus belle histoire possible. Quand deux cœurs se croisent et se comprennent c’est là que la magie opère », partageaient les bienfaiteurs. Loup n’a plus qu’à profiter de la vie auprès de sa nouvelle maîtresse, qui a décidé de l’accepter sans condition.

Comme Loup, d'autres chiens sont à la recherche de leur âme-sœur humaine et attendent encore leur tour au refuge de la SPA.