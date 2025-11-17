Une association partage le "post de la dernière chance" au sujet d'un chien qui ne supporte plus la vie au refuge

Un appel poignant a été lancé par une association pour changer la vie d’un chien en grande difficulté. Après plusieurs abandons, Paco a vu ses chances d’adoption s’amenuiser. L’équipe du refuge, touchée par sa détresse, espère enfin lui trouver un foyer à la hauteur de son immense besoin d’amour.

Il est grand temps pour Paco de dire au revoir à la vie en box de refuge. Ce chien affectueux et énergique “n’en peut plus” de cet environnement et il lui faut absolument trouver une famille aimante le plus vite possible.

La SPA de Thionville (57), qui l’a pris en charge, a lancé un appel dans ce sens sur sa page Facebook. L’association indique, dans sa publication partagée le 19 octobre 2025 et relayée par Lorraine Actu , que le quadrupède a déjà “connu plusieurs abandons”.

Âgé de 5 ans, il fait ainsi l’objet d’un “post de la dernière chance” qui, tout le monde l’espère au refuge, lui permettra de concrétiser son rêve : connaître enfin l’amour et la stabilité.



SPA de Thionville / Facebook

Malgré les multiples déceptions et épreuves qu’il a vécues, Paco “continue d’aimer l’humain de tout son être”, ajoute la SPA de Thionville. Il attend sa chance avec énormément d’espoir, lui qui a “tant d’amour à donner”.

Malgré tous les efforts déployés par l’équipe du refuge, il n’arrive pas à s’adapter à ce cadre de vie qui l’empêche d’exprimer pleinement sa personnalité attachante et enjouée. “Le stress, le bruit, la solitude… tout cela le ronge un peu plus chaque jour”, regrette l’auteur du post.

“Du travail régulier et de la douceur”

Paco a donc plus que jamais besoin de trouver des personnes patientes, douces et disponibles pour lui offrir le bonheur qu’il mérite. Son futur adoptant devra également être disposé à lui assurer l’accompagnement d’un professionnel pour l’aider à surmonter quelques difficultés comportementales, notamment l’hyper-attachement et une sensibilité à fleur de peau.

“Paco peut croiser d’autres chiens en balade, mais il faudra du travail régulier et de la douceur”, précise, par ailleurs, l’association mosellane.

Le foyer idéal pour Paco ? Une maison rurale, calme, sans autre animal ni enfants. Derrière précision importante : étant un chien de 2e catégorie, son maître devra obtenir un permis de détention et justifier d’un casier judiciaire vierge.