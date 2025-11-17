  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Une association partage le "post de la dernière chance" au sujet d'un chien qui ne supporte plus la vie au refuge

Une association partage le "post de la dernière chance" au sujet d'un chien qui ne supporte plus la vie au refuge


dans la catégorie Emotion

Un appel poignant a été lancé par une association pour changer la vie d’un chien en grande difficulté. Après plusieurs abandons, Paco a vu ses chances d’adoption s’amenuiser. L’équipe du refuge, touchée par sa détresse, espère enfin lui trouver un foyer à la hauteur de son immense besoin d’amour.

Illustration : "Une association partage le
© SPA de Thionville / Facebook

Il est grand temps pour Paco de dire au revoir à la vie en box de refuge. Ce chien affectueux et énergique “n’en peut plus” de cet environnement et il lui faut absolument trouver une famille aimante le plus vite possible.

La SPA de Thionville (57), qui l’a pris en charge, a lancé un appel dans ce sens sur sa page Facebook. L’association indique, dans sa publication partagée le 19 octobre 2025 et relayée par Lorraine Actu, que le quadrupède a déjà “connu plusieurs abandons”.

Âgé de 5 ans, il fait ainsi l’objet d’un “post de la dernière chance” qui, tout le monde l’espère au refuge, lui permettra de concrétiser son rêve : connaître enfin l’amour et la stabilité.

Illustration de l'article : Une association partage le "post de la dernière chance" au sujet d'un chien qui ne supporte plus la vie au refuge
SPA de Thionville / Facebook

Malgré les multiples déceptions et épreuves qu’il a vécues, Paco continue d’aimer l’humain de tout son être”, ajoute la SPA de Thionville. Il attend sa chance avec énormément d’espoir, lui qui a “tant d’amour à donner”.

Malgré tous les efforts déployés par l’équipe du refuge, il n’arrive pas à s’adapter à ce cadre de vie qui l’empêche d’exprimer pleinement sa personnalité attachante et enjouée. “Le stress, le bruit, la solitude… tout cela le ronge un peu plus chaque jour”, regrette l’auteur du post.

A lire aussi : Une chienne devient la mère de 2 jeunes tigres blancs abandonnés

“Du travail régulier et de la douceur”

Paco a donc plus que jamais besoin de trouver des personnes patientes, douces et disponibles pour lui offrir le bonheur qu’il mérite. Son futur adoptant devra également être disposé à lui assurer l’accompagnement d’un professionnel pour l’aider à surmonter quelques difficultés comportementales, notamment l’hyper-attachement et une sensibilité à fleur de peau.

Paco peut croiser d’autres chiens en balade, mais il faudra du travail régulier et de la douceur”, précise, par ailleurs, l’association mosellane.

Le foyer idéal pour Paco ? Une maison rurale, calme, sans autre animal ni enfants. Derrière précision importante : étant un chien de 2e catégorie, son maître devra obtenir un permis de détention et justifier d’un casier judiciaire vierge.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Déposé en catastrophe chez elle par sa sœur, cette jeune femme prend en charge ce croisé Caniche négligé et le filme avec humour avant sa métamorphose (vidéo) Emotion

Déposé en catastrophe chez elle par sa sœur, cette jeune femme prend en charge ce croisé Caniche négligé et le filme avec humour avant sa métamorphose (vidéo)

Ce petit Caniche a été retrouvé devant un restaurant de tacos. Dans un piteux état, il a tout de suite été pris en...

16/11/25 | Par P. Dubreuil