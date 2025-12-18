Afin de pouvoir réunir la somme nécessaire à l’adoption d’un adorable chaton, ce petit garçon se retrousse les manches et propose un service hors du commun

En rencontrant le petit Pebble pour la première fois, Luca a eu un véritable coup de foudre. Bien décidé à adopter la boule de poils, le jeune garçon de 6 ans a déchanté lorsque sa maman lui a annoncé ne pas avoir la somme nécessaire pour prendre en charge un être vivant. C’est alors que l’enfant a eu une idée très surprenante…

Robyn Bouchard est une mère de famille amoureuse des animaux qui officie comme bénévole au sein d’une association de sauvetage animal située dans le Rhode Island. Chaque fois qu’elle se rend au sein de l’établissement, son fils Luca Aprin l’accompagne et lui donne un coup de main. À seulement 6 ans, le petit garçon s’investit corps et âme pour la cause animale. Puis un jour, alors qu’il faisait le tour des pensionnaires du refuge, son regard a croisé celui d’un adorable chaton prénommé Pebble. Immédiatement, Luca a demandé à sa maman s’ils pouvaient l’adopter mais cette dernière a répondu ne pas avoir l’argent nécessaire pour régler les frais d’adoption et de soins… “Il m'a demandé ce qu’il pouvait faire pour recueillir des fonds et de quelle façon pour adopter le chaton, parce qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas vivre sans lui”, a expliqué sa maman dans un entretien accordé à New York Post .

© NBC 10 WJAR

L’idée du siècle

Après mûre réflexion, Luca a eu une idée certes un peu saugrenue mais surtout très brillante. Conscient que de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie détestent ramasser les déjections, il a alors décidé de monter une petite entreprise pour leur offrir ses services. “Les gens détestent ramasser les crottes de chien (...) Moi, cela ne me dérange pas du tout”, a déclaré le petit garçon avant de préciser qu’il prenait 15$ à 20$ pour se rendre chez les gens et nettoyer leurs propriétés.

En quelques semaines à peine, il a obtenu la totalité de la somme pour adopter Pebble et s’occuper des frais annexes. Le chaton a alors rejoint la famille pour le plus grand bonheur de Luca qui a immédiatement tissé de profonds liens avec la boule de poils.

Un enfant “cool”

De son côté, Robyn ne cache pas son admiration pour son petit garçon. “J'ai l'enfant le plus cool du monde, honnêtement”, a-t-elle déclaré avec tendresse et fierté. En effet, il est rare de voir un enfant si jeune être aussi dévoué et prêt à tout pour sauver un animal dans le besoin...

A lire aussi : Le temps s’arrête lorsqu’une femme, à qui le chien a été volé dans sa propre voiture, le prend à nouveau dans ses bras (vidéo)

© NBC 10 WJA