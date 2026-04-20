Un Terre-Neuve aide une grand-mère de 96 ans à planter des fleurs en creusant des trous (vidéo)

C’est grâce à la vidéo TikTok diffusée par sa maîtresse le 3 avril dernier que l’on peut découvrir les adorables images d’un Terre-Neuve devenu l’assistant jardinier d’une mamie de 96 ans. La séquence attendrissante a très vite récolté de nombreuses vues, la rendant virale sur la Toile.

Le 4 avril dernier, sur le compte TikTok Chewythenewfie, les internautes ont pu découvrir la vidéo de Chewy, un imposant Terre-Neuve de couleur brune, dans la plus attendrissante des situations.

Un assistant jardinier consciencieux

Aux côtés de sa grand-mère préférée, la voisine de sa maîtresse, il semble jardiner, creusant des trous dans la terre afin d’apporter une aide précieuse à Barbara. Celle-ci, âgée de 96 ans, est la plus heureuse d’avoir trouvé le parfait assistant jardinier pour l’épauler et la soulager dans les tâches les plus difficiles. Pour elle, il n’est pas question de s’agenouiller pour réaliser ces gestes compliqués, elle peut compter sur le soutien de Chewy, qui creuse la terre avec joie.

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« Il comprend exactement ce qu'elle dit. »

C’est ce qu’affirme la maîtresse de Chewy et, à en juger par les images de cette séquence, on ne saurait en douter. D’ailleurs, nous vous parlions déjà de Chewy et sa grand-mère dans de précédents articles, comme celui où elle lui préparait un gâteau, ou un autre où il découvrait le cadeau que Barbara lui avait offert. Ils sont proches, c’est un fait, et en explorant le compte TikTok, on peut aisément le constater. Barbara a beau n’être que la voisine, Chewy a fait d’elle sa meilleure amie.

« Tu as bien travaillé, Chewy »

Dans la section commentaire de la vidéo, relayée par le média PetHelpful , plus de 6000 internautes ont laissé un petit témoignage, une marque d’affection ou un encouragement pour le Terre-Neuve. À l’image de ceux-ci : « Et puis il a creusé un trou là où grand-mère lui avait dit... Tu as bien travaillé, Chewy » , « Je suis sûre qu’elle lui donne des charcuteries haut de gamme… » Avec plus de 11 millions de vues et 2,4 millions de mentions « j’aime », la séquence est devenue virale attirant même l’attention de grandes marques qui ont, elles aussi, laissé un message : « Le petit assistant de grand-mère n’est pas si petit que ça ! », « Duo dont je ne savais pas que j’avais besoin », « C’est un si gentil garçon », « un A+ en jardinage — on voit bien qu’il aime et soutient sa grand-mère ! » L’une d’elles s’est même amusée en disant : « Ça devrait faire l’objet d’un livre pour enfants. ». Ce à quoi la maîtresse de Chewy a répondu qu’elle devait écrire« Les aventures de grand-maman et Chewy ».

À quand ce livre pour enfant ?

chewythenewfie / TikTok

L’info Woopets : quel est le caractère du Terre-Neuve ?

L’attitude de Chewy n’est pas si étonnante quand on connaît les principales qualités des chiens de sa race.

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Les Terre-Neuve sont courageux.

Forts et endurants, ils aiment aider les humains et avoir une mission.

Très doux et dociles, ils sont patients et possèdent une grande empathie.

Joyeux, ils aiment aussi les interactions sociales.

Creuser des trous dans le jardin est donc une tâche utile pour Chewy qui combine cette activité physique et une interaction avec sa mamie préférée.