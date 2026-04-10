Un couple de retraités adopte un Epagneul senior pour apaiser son angoisse liée à de multiples abandons

Choco a finalement retrouvé ceux qui ne l’avaient jamais oublié, transformant une vie marquée par les séparations en une retraite paisible et aimante. Aujourd’hui, ce chien sénior endeuillé coule des jours heureux aux côtés de Luce et Claude, preuve que l’adoption peut aussi offrir une seconde chance pleine de douceur aux plus âgés.

L’Opération Doyens est une initiative de la Fondation 30 Millions d’Amis qui facilite l'adoption de chiens séniors âgés de 10 ans et plus grâce au remboursement des frais vétérinaires à hauteur de 600 euros. Chokemba et Volka figurent parmi les vieux loulous bénéficiaires de ce programme. Choco, Epagneul au parcours chaotique depuis le décès de son maître, en a profité à son tour. L'association raconte son histoire sur son site .

Les proches du défunt n'étant pas en mesure de s'occuper du quadrupède, ils avaient confié celui-ci à une famille d'accueil qui, lorsqu'elle partait en vacances, le laissaient aux soins d'un couple de retraités : Luce et Claude.



Fondation 30 Millions d'Amis

La famille relais avait ensuite dû se séparer de Choco, qui avait alors été pris en charge par le refuge SPA de Pontarlier, dans le Doubs.

Luce et Claude n'avaient pas oublié leur ami à fourrure. Ils s'étaient beaucoup attachés à lui. Ce sentiment était d'ailleurs réciproque. Alors, lorsqu'ils ont découvert sa photo sur la liste des chiens adoptables du refuge, ils n'ont pas hésité à déposer leur demande d'adoption. « J’ai vu ses yeux tristes derrière le grillage. Quand il nous a vus, il semblait penser : "Enfin, vous venez me chercher !" », se souvient Claude.

L’Opération Doyens a rendu le processus encore plus simple, et Choco a officiellement rejoint sa famille pour toujours. Depuis, il a enfin renoué avec la stabilité et le bonheur.

Il reçoit tout l'amour qu'il mérite de la part du couple et profite de promenades quotidiennes de 10 kilomètres aux côtés de Claude.

Âgé de 12 ans, le chien apprend aussi à surmonter sa peur de l'abandon. « Une fois, exceptionnellement, nous avons dû laisser Choco en pension. Au bout de 8 jours, il avait terriblement maigri », dit son nouveau maître, qui s'est fait la promesse de ne plus jamais le laisser seul longtemps.

Le conseil Woopets : Comment aider un chien sénior à surmonter la peur de l’abandon ?

Tout comme Choco, un chien âgé ayant vécu des ruptures peut développer une forte anxiété de séparation. Voici des solutions concrètes pour l’apaiser durablement :

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