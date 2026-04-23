Abandonné dans les toilettes d'une déchetterie, un Shar Pei retrouve confiance en l'humain et une famille aimante

Après avoir échappé de peu à une première tentative de sauvetage, une Shar-Pei errante a finalement été prise en charge in extremis. Affaiblie et marquée par la négligence, la chienne baptisée Petunia a pu être soignée avant de rejoindre une famille aimante. Une fin heureuse pour cette survivante, qui s’est rapidement remise à faire confiance aux humains.

Audray Luck est la fondatrice de Luck’s Rescue, association basée à Trenton dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis). Elle a récemment été appelée au sujet d'une chienne découverte seule dans les toilettes d'une déchetterie.

Arrivée sur les lieux, elle était stupéfaite de constater qu'il s'agissait de la même Shar-Pei errante qui avait fait l'objet d'un autre appel urgent la veille, de la part d'une dame l'ayant trouvée dans son jardin. Audray Luck était d'autant plus heureuse de pouvoir la secourir qu'elle l'avait ratée de peu. Alors qu'elle cherchait une famille d'accueil pour la chienne, son interlocutrice lui avait dit qu'elle venait de la donner à un inconnu.



Luck's Rescue

Là voilà qui était sous ses yeux, prête à être sauvée. Elle avait très probablement été abandonnée par l'individu qui était censé l'avoir recueillie.

Audray Luck l'a appelée Petunia. Elle était maigre et sa peau était en mauvais état. Sa bienfaitrice l'a emmenée chez le vétérinaire, qui a prescrit des traitements et recommandé une intervention chirurgicale pour ses paupières. « Les Shar-Peis ayant tellement de peau, leurs paupières ont tendance à se replier vers l’intérieur, ce qui provoque ensuite une infection de l’œil, explique Audray Luck à The Dodo . Ils doivent donc subir cette opération. »



Luck's Rescue

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« Je l’ai appelée Petunia, parce qu’elle est comme une petite fleur qui s’épanouit »

« On pouvait clairement voir qu’elle avait été maltraitée et négligée tout au long de sa vie, poursuit la fondatrice de Luck's Rescue. Et pourtant, elle a retrouvé sa confiance à l'égard des humains très facilement… Je l’ai appelée Petunia, parce qu’elle est comme une petite fleur qui s’épanouit. »

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Remise sur pattes, la chienne a été transférée à la Big Lake Humane Society, à Muskegon dans le Michigan. Peu de temps après, Petunia a été adoptée par une famille aimante.



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