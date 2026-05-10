Un chien effrayé, affamé et sans poils se transforme en Berger Allemand grâce à la bienveillance d’une bénévole

Alors que tous se préparaient pour les fêtes de fin d’année, dans la ville de Donna (Texas, États-Unis), un chien errant a été aperçu par les riverains. Nul ne le connaissait, mais l’un des voisins, alarmé par son état, a posté une photo de lui sur Facebook, attirant ainsi l’attention de Doly Lydia Cabrera Mayer, bénévole au sein du refuge Sandy Paws Rescue. Grâce à sa patience et à sa détermination, ce toutou effrayé, amaigri et dépourvu de poils s’est remis sur pattes. Sa transformation a révélé qu’il était en réalité un magnifique Berger Allemand.

Repéré par le voisinage dans un quartier de la ville de Donna, au Texas, Toto, un chien errant, avait sans doute été abandonné par son ancien propriétaire sur un terrain vague proche du secteur. Fortement amaigri, terrifié, il n’avait plus de poils et son corps prouvait qu’il avait été négligé et sans doute maltraité par le passé. Grâce à un bon samaritain qui l’a pris en photo et a décidé de diffuser ce cliché sur Facebook, Doly Lydia Cabrera Mayer a pris connaissance de sa situation et a décidé d’intervenir.

« C’était effrayant de penser qu’il n’aurait eu aucune chance de survie s’il n’avait pas été secouru rapidement, et personne ne voulait de lui, car il avait été signalé comme agressif », déclarait Doly, qui est sauveteuse et famille d'accueil pour Sandy Paws Rescue, au site The Dodo . « Il avait besoin d'une chance et la suppliait de la lui donner. »

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Sandy Paws Rescue

« Une détresse extrême »

À force de patience et de douceur, Doly a réussi à l’attraper en toute sécurité. C’est là qu’elle s’est rendu compte des traumatismes laissés par son passé. Marqué par des années d’une maltraitance et d’une négligence évidentes, Toto se méfiait des humains.

« Sa réaction face aux humains était marquée par une détresse extrême, comme en témoignaient ses tremblements, ses tentatives de fuite et ses morsures contre la cage. [Il était] trop effrayé pour comprendre le changement imminent dans sa vie », expliquait Doly.

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Mais celle-ci, loin d’être effrayée par le comportement de Toto, était déterminée à l’aider. Elle l’a alors conduit chez le vétérinaire qui l’a rassuré, et lui a fait passer plusieurs examens. Toto était dans un état critique, était atteint de plusieurs affections, dont la gale sarcoptique, la dirofilariose, et souffrait de malnutrition. Il a été hospitalisé durant 5 jours, où on lui a administré des perfusions et des médicaments par voie intraveineuse.

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Enfin prêt à être ramené chez Doly, il s’est vu offrir « un espace calme et tranquille, avec de la nourriture et de l'eau en abondance, ainsi qu'un lit douillet ».

« Une transformation remarquable »

En 4 mois de convalescence, Toto a révélé sa véritable apparence, celle d'un Berger Allemand. Une transformation que Doly qualifiait de « remarquable ». Elle affirmait qu’il était passé « de l’invisibilité à celle d’un magnifique chien au pelage soyeux ».

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Son rétablissement a été long et Doly a dû faire preuve de patience, mais le résultat est là : « Son poids a triplé, et il achève son protocole de traitement. Bien que des problèmes de confiance persistent, Toto devient de plus en plus réceptif au contact physique et apprend à marcher en laisse. » Doly précisait encore que le chemin vers la guérison de Toto durerait encore quelque temps. Mais lorsqu’il sera prêt, elle se mettra en quête d’une famille adoptive où il pourra oublier son traumatisme et couler des jours heureux.

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