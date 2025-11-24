Les premiers pas émouvants d’un Labrador sur 3 pattes après son accident de voiture (vidéo)

Pippa, une jeune Labrador, s’épanouissait auprès de sa nouvelle famille depuis quelques semaines seulement lorsqu’elle a été victime d’un grave accident. Une voiture l’a percutée de plein fouet et la pauvre a malheureusement perdu ses pattes avant dans l’impact. Aujourd’hui, elle apprend à utiliser son tout nouveau corps.

Il y a quelques mois, Pippa vivait la vie de rêve : une nouvelle famille aimante, un jardin et des promenades enrichissantes chaque jour. Puis, tout a basculé le 16 octobre dernier, quand une voiture l’a percutée. La jeune femelle Labrador de 6 mois a perdu ses 2 pattes avant et l’un de ses membres arrière est emplâtré. Malgré cela, son tempérament de battante la pousse à apprivoiser son nouveau corps et à retrouver sa vie d’avant.

Les propriétaires de Pippa l’ont accueillie en juin 2025, précisait Newsweek . Ils lui ont rapidement fait découvrir de nombreux plaisirs de la vie, tels que les baignades au lac et les sorties plage, les parties de jeux avec ses jouets ou en famille. En somme, la chienne avait la vie que mérite chaque animal.

@pippas.journey / TikTok

Un accident dramatique

Une journée d’apparence ordinaire, Pippa s’est un peu trop avancée sur la route et n’a pas vu le danger s'approcher. Une voiture est arrivée et n’a pas pu l’éviter. La femelle a été sévèrement percutée. Heureusement, quand ses propriétaires l’ont découverte, elle était toujours en vie. Ils l’ont emmenée d’urgence chez un vétérinaire, lequel a stabilisé son état de santé.

En revanche, rapidement, il a constaté que les pattes avant de la chienne ne pourraient être sauvées et qu’il fallait l’amputer. Pippa est donc passée entre les mains du chirurgien et tout s’est bien passé. Sa patte arrière, fracturée dans l’impact, a été soignée et plâtrée.

Pippa est restée quelque temps sous surveillance, puis a pu rentrer chez elle 2 jours après son opération. A peine rentrée chez elle, elle est redevenue la boule de poils active qu’elle avait toujours été. Elle n’est pas encore très à l’aise avec son nouveau corps, mais fait des progrès remarquables : « Un pas (et 3 pattes) à la fois », partageait sa maîtresse.

Ce qui est certain, c’est que le toutou est très bien entouré. Ses propriétaires ne le laisseront pas tomber. Dans sa convalescence, il peut également compter sur le soutien des internautes : « J'espère qu'elle se rétablira vite ! Pippa va bientôt pouvoir sprinter à nouveau ! », encourageait un utilisateur de TikTok.