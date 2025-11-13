« Une puce au cœur tendre qui mérite une belle vie en famille », cette chienne au passé difficile rêve d’être adoptée

Il y a encore et toujours des animaux abandonnés ou maltraités. Des petits cœurs sur pattes remplis d’amour, qui espèrent goûter au bonheur de la vie de famille. Encorune fait partie de ces cabossés de la vie. L’association Les Sauvetages de Laure et Lina fait tout son possible pour lui trouver des adoptants aimants. Et si son avenir, c’était vous ?

Les photos partagées sur l’annonce d’adoption d’Encorune témoignent de ses anciennes conditions de vie terribles.

La chienne, âgée d’environ 10 mois et de taille moyenne, traîne les lourdes chaînes d’un passé douloureux. En plus des mauvais souvenirs, une malformation au niveau de la patte a été détectée par ses saveurs. Son membre est tourné vers l’extérieur.

Encorune Race : Epagneul Breton Âge : 10 mois Localisation : Orly (94310) Association : Les sauvetages de Laure et Lina Rencontrer Encorune

Comme l’explique l’association Les Sauvetages de Laure et Lina sur Animaux.fr, cette particularité peut être congénitale ou due à des carences nutritionnelles durant son plus jeune âge.

« Cela lui donne une démarche chaloupée, précisent les bénévoles, mais ne l’empêche pas du tout de jouer et de courir. »

© Les Sauvetages de Laure et Lina

Encorune, votre future meilleure amie ?

« Un peu timide avec les gens qu’elle ne connaît pas, elle ne résiste pas à la main tendue pour une caresse et devient même votre meilleure s’il y a une friandise, ajoutent ses anges gardiens, elle est à l’écoute, un brin pot de colle, propre et ne s’éloigne jamais bien loin. Elle est douce et délicate avec les enfants. »

© Les Sauvetages de Laure et Lina

Autre qualité ? Encorune s’entend bien avec les autres chiens et maîtrise les codes canins.

Toutefois, cette boule de poils adorable a un instinct de chasse bien présent. « Les chats ne lui posent aucun problème s’ils ne courent pas, indiquent les membres de l’association, mais on évitera les poules, les lapins et autres petites bêtes. »

© Les Sauvetages de Laure et Lina

Encorune cherche ses adoptants pour la vie

Encorune se trouve actuellement en Martinique, mais peut rejoindre la métropole par avion. « Pas plus loin que Paris, soulignent les bénévoles, ce sera sa famille qui devra aller la chercher à l’aéroport, généralement Orly. » La jeune chienne est identifiée, vaccinée et vermifugée.

Selon l’équipe des Sauvetages de Laure et Lina, Encorune est « une petite merveille », « une puce au cœur tendre qui mérite une belle vie en famille ».

© Les Sauvetages de Laure et Lina

Qui lui fera découvrir les joies de la vie de famille et deviendra son ou sa nouvelle meilleure amie ?

Retrouvez toutes les informations (compatibilités, besoins spécifiques, tarif…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Les Sauvetages de Laure et Lina sur l’annonce Animaux.fr de Encorune.