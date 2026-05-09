Suralimenté par sa maîtresse atteinte de démence, un Beagle obèse perd 9 kg grâce au soutien de sa petite-fille (vidéo)

Boomer, un Beagle en surpoids à cause d’années de suralimentation liées à la démence de sa maîtresse, a connu une transformation remarquable ces derniers mois. Pris en charge par Christine, la petite-fille de sa maîtresse, il a retrouvé la forme grâce à une nouvelle routine qui lui a permis de perdre plus de 9 kg.

Christine, une amoureuse des chiens originaire de Virginie (États-Unis), a compris qu’elle devait intervenir face au poids de Boomer, le Beagle de sa grand-mère. Quand elle l’a connu, le toutou pesait environ 28,2 kg, alors que le poids moyen d’un Beagle mâle se situe généralement entre 13 et 18 kg. Clairement, quelque chose n’allait pas.

Suralimenté à cause de la démence de sa maîtresse

« Boomer a été adopté par mes grands-parents en 2016. On ne sait pas grand-chose de son passé, mais il a toujours été un garçon joyeux », a expliqué Christine à PEOPLE.

© @seafood.clowder / TikTok

Le toutou a surtout commencé à prendre du poids après le décès de son grand-père et l'apparition des premiers signes de démence chez sa grand-mère. « Au début, elle disait gérer la situation, et nous l'avons crue. Au fil des années, il a continué à prendre du poids, et nous sommes intervenus pour essayer de l'aider », raconte Christine. « Ses chiens étaient très importants pour elle, et nous ne savions pas comment elle réagirait si nous les lui retirions. »

Inquiets, Christine et ses proches ont essayé plusieurs solutions pour l’aider, comme réduire et répartir les repas, faire venir quelqu’un pour promener le chien et utiliser des distributeurs automatiques de croquettes, sans résultat.

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© @seafood.clowder / TikTok

Finalement, Christine a convaincu sa grand-mère de lui confier Boomer « pour quelques semaines », prolongeant peu à peu son séjour en trouvant toujours des excuses.

Une transformation spectaculaire

Dès que Christine a recueilli Boomer en juillet 2025, elle l’a emmené chez le vétérinaire pour vérifier s’il existait un problème médical derrière sa prise de poids. Les examens ont montré qu’il s’agissait surtout d’un excès de nourriture et d’un manque d’activité.

Avec les conseils des professionnels, elle a progressivement changé son alimentation : ses repas sont passés de 8 par jour à 2, et le toutou recevait des friandises peu caloriques, pour éviter la frustration. Petit à petit, en retrouvant sa mobilité et en perdant du poids, Boomer a pu recommencer à faire de courtes promenades.

© @seafood.clowder / TikTok

Christine a partagé l’évolution de son petit protégé sur TikTok, tout en rappelant le contexte : sa grand-mère, atteinte de démence, pouvait parfois oublier qu'elle avait déjà nourri Boomer et lui redonner un repas. Selon Christine, il ne s’agissait pas de négligence, mais plutôt d’oublis liés à sa maladie et à l’affection qu’elle portait à son chien.

@seafood.clowder What a difference eight months can make. From struggling to go up one step to flying up them. Boomer has made so much progress in his weight loss journey. Now that we’re caught up, what do you want to see from Boomer? #seniordog #beagle #overweightdog #petweightloss ? original sound - xavier

Après 9 mois d'efforts, Boomer a tout de même réussi à perdre plus de 9 kg et pèse aujourd’hui environ 18 kg. Beaucoup plus actif, il profite désormais des sorties et retrouve une meilleure qualité de vie, même s’il continue encore doucement sa progression vers son poids idéal. Grâce à Christine, nul doute qu’il y parviendra !

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L’info Woopets – Quels sont les risques de l’obésité chez le chien ?

Si, comme Boomer, votre chien a des problèmes de surpoids ou d'obésité, vous devez savoir que ce problème ne concerne pas seulement son apparence. Il peut en effet avoir de véritables conséquences sur sa santé et, à long terme, réduire son espérance de vie :

Il fragilise les articulations et rend les déplacements plus difficiles ;

Il favorise l’apparition précoce de l’arthrose ;

Il entraîne une fatigue plus importante, notamment lors des efforts et de la respiration ;

Il augmente le risque de maladies comme le diabète sucré ;

Il peut aussi provoquer ou aggraver des problèmes de peau et d’autres troubles de santé.

En cas de prise de poids importante chez votre toutou, nous vous recommandons donc fortement de consulter un vétérinaire.