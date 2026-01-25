Errant dans les rues, ces 3 grands "Bergers Allemands" possèdent près de 50 % de sang de loup

Le mystère a été résolu pour 3 grands canidés au destin singulier. Leur identité génétique vient enfin d’être révélée. Little Timmy, Boo et Brooke peuvent désormais profiter d’un refuge adapté à leurs besoins.

Découverts errants à Preston, dans le Lancashire (Angleterre), et très probablement victimes d’abandon, 3 grands chiens à l’identité mystérieuse suscitaient bien des interrogations au sein de la communauté locale. Un test ADN dont les résultats ont été publiés récemment ont mis fin à l’énigme, et les canidés sont désormais entre de bonnes mains, rapporte la BBC .

Appelés Little Timmy, Boo et Brooke par leurs bienfaiteurs, les quadrupèdes avaient été recueillis le 30 novembre 2025, veille d’Halloween, alors qu’ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. D'aspect fortement lupoïde, ils avaient d’abord été pris en charge par une structure d’accueil prestataire du conseil municipal de Preston, qui pensait avoir affaire à des chiens de type Berger Allemand.

“Nous ne réalisons pas de tests ADN, nous nous sommes donc basés sur la description fournie [par le prestataire] à ce moment-là”, avait alors indiqué un porte-parole du conseil municipal.



Wolves of Wiltshire / Facebook

Le trio avait ensuite été confié à l’association 8 Below Husky Rescue, puis à un sanctuaire spécialisé, Wolves of Wiltshire en l’occurrence. C’est 8 Below Husky Rescue qui avait commandé le test ADN, dont les résultats ont été révélés début janvier 2026. D’après ces derniers, Little Timmy, Brooke et Boo sont des loups gris à 49,1% et Chiens Loups Tchécoslovaques à 50,9%.

Pour rappel, le Chien Loup Tchécoslovaque est l’une des 2 races de chiens-loups officiellement reconnues par la FCI (Fédération Cynologique Internationale), l’autre étant le Chien Loup de Sarloos.

Priorité à leur bonheur

Brooke - seule femelle - et ses frères sont désormais “à l’aise, en sécurité et en train de se remettre de cette épreuve” au centre Wolves of Wiltshire, d’après son administrateur Oli Barrington. Celui-ci assure que la priorité est accordée aux “animaux eux-mêmes, leur bien-être et leur bonheur”.

Il ajoute qu’il ne prévoit pas de les réhabiliter, ni d’en faire des animaux de compagnie. “Ils seront ce qu’ils voudront être ici, insiste-t-il. S’ils souhaitent une vie avec un contact humain minimal, alors c’est ce qu’ils auront.”