Surnommé le « loup-garou patate », ce chien possède une habitude étrange qui lui permet de quitter le refuge en un éclair

Avec sa bouille hors du commun et son allure de petit suricate en alerte, Banjo n’est pas un chien comme les autres. Ce croisé Terrier âgé a conquis le cœur de toute une équipe dès son arrivée au refuge, avant de séduire à son tour les internautes par sa personnalité irrésistible. Il ne lui restait plus qu’à concrétiser son rêve d’adoption, et ses bienfaiteurs ont tout fait pour l’y aider.

En recueillant un chien sénior à l’apparence unique début octobre 2025, l’équipe de la SPCA du comté de Wake, en Caroline du Nord (Etats-Unis), était tout de suite tombée sous son charme. Banjo, croisé Terrier bas sur pattes et aux yeux souvent écarquillés, ne laisse effectivement personne indifférent.

Par ailleurs, Samantha Ranlet, responsable de la communication au sein de cette association, le compare à un suricate en raison de cette habitude qu’il a de se dresser sur ses pattes arrière.



SPCA of Wake County / Facebook

Une posture et un regard hors du commun

Banjo avait été transféré depuis un autre refuge dont ce chien âgé et timide ne supportait pas la surpopulation et l’agitation. “S’il y a bien une chose qui nous touche profondément, ce sont les chiens anxieux ou âgés, dit Samantha Ranlet à The Dodo . Alors, naturellement, toute notre équipe s’est attelée à la tâche de le choyer et de gagner sa confiance.”



SPCA of Wake County / Facebook

En se détendant et en se sentant en sécurité, le quadrupède a commencé à afficher ses petites habitudes et surtout sa position singulière. “A un moment donné, quelqu'un a appris à Banjo à ‘s'asseoir sagement’, et il a pris ça très au sérieux, poursuit la responsable. Du coup, il se promène tranquillement, puis prend cette pose sans qu'on le lui demande, juste comme ça.”

Samantha Ranlet et ses collègues ont également été frappées par le regard qu’il affiche lorsqu’il tient cette posture. “Il a alors un regard fou et impatient, comme s'il venait de gagner mille de ses friandises préférées et qu'il trépignait d'impatience de découvrir sa récompense pour ce tour non sollicité”, explique-t-elle.

Banjo a trouvé une maison pour toujours

Le refuge a parlé de Banjo sur sa page Facebook pour l’aider à trouver une famille aimante. Il a livré une description du canidé pleine de tendresse et d’humour. “Ce petit loup-garou patate se transforme involontairement en une boule de joie ambulante hilarante qui vous fait rire sans même le vouloir, peut-on en effet lire dans la publication en question. Banjo n'est peut-être pas parfait, mais c'est ce qui le rend unique.”

A lire aussi : Le nouveau chien du quartier se sert de sa balle et de sa bonne humeur pour se faire des amis dans le voisinage (vidéo)

Le post a eu l’effet escompté, et même plus vite que prévu. Banjo a pu sortir du refuge et découvrir sa nouvelle maison assez rapidement. Il coule, depuis, des jours heureux auprès de ses adoptants, et toute l’équipe de la SPCA du comté de Wake est heureuse pour lui.