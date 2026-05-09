Après une tentative ratée d’euthanasie avec un pistolet à plombs, un chien borgne commence une nouvelle vie chez un agent de police

Victime d’une tentative d’euthanasie particulièrement violente, Olivia a été sauvée in extremis par la police de Sherman, au Texas. Après plusieurs semaines de soins et de rétablissement, la chienne gravement blessée a finalement trouvé un nouveau foyer auprès d’un agent du département de police, marquant le début d’une seconde vie enfin pleine de bonheur.

En mars dernier, dans une propriété située à Sherman, au Texas (États-Unis), les agents de police ont découvert une scène choquante à leur arrivée. Deux hommes ont été surpris en train de maltraiter une chienne gravement blessée à l’aide d’un pistolet à plombs. Face à la gravité des faits, ils ont immédiatement été arrêtés et placés en détention, avant d’être inculpés pour cruauté envers des animaux non destinés à l’élevage.

Une cruelle tentative d’euthanasie

Comme le rapporte KXII, l’un des 2 hommes brandissait un marteau au-dessus de la chienne blessée au moment de son arrestation. Il a depuis admis avoir voulu procéder lui-même à son euthanasie, après avoir échoué avec le pistolet à plombs.

De leur côté, des proches ont expliqué avoir tenté de faire prendre en charge l’animal par les services compétents, sans succès. Selon eux, la chienne s'échappait sans cesse de leur jardin et s’était blessée à plusieurs reprises. Malheureusement, la famille n'avait pas les moyens de la faire soigner et pensait avoir trouvé la « solution la plus adaptée ».

© KWTX News 10 / Facebook

Désormais prénommée Olivia, la pauvre chienne a heureusement pu être secourue à temps et transportée chez un vétérinaire.

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Une nouvelle vie près d’un agent de police

Après avoir été soignée, Olivia a progressivement repris des forces au refuge de Sherman, où son état s’est nettement amélioré.

Malgré de graves blessures (une fracture de la mâchoire et du nez, la perte d’un œil et des projectiles encore présents dans le cou), elle a montré une belle capacité de récupération. Les vétérinaires et les policiers ont d'ailleurs souligné ses progrès, décrivant une chienne de nouveau capable de marcher et de jouer.

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Touchés par son histoire, l’agent Kyle Gray et sa femme Hannah ont rapidement décidé de l’adopter. Pour le couple, cette rencontre a eu une forte portée émotionnelle, notamment pour Hannah, qui venait de perdre son propre chien. « Elle avait la même personnalité, le même comportement, tout était pareil à mon Dogue Allemand, alors j'ai su que c'était un signe, qu'elle nous était envoyée », a déclaré Hannah.

La chienne a ainsi rejoint le foyer des Gray, où elle s’est révélée très affectueuse et dynamique. Selon ses nouveaux maîtres, elle est la chienne de ferme idéale. « Elle aime courir après les vaches et surveiller les poules, ce genre de choses ; c'est une chienne d'extérieur très active qui aime jouer », explique l'agent Gray.

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Même si elle reste fragile et souffre encore d’anxiété de séparation, son évolution est globalement très positive. De plus, Olivia peut désormais compter sur la protection de sa nouvelle famille qui l’adore, tout comme le commissariat qui attend avec impatience sa visite.

« Plus jamais rien de mal ne t’arrivera », lui assure sa maîtresse qui a déjà « un amour immense » pour elle. Un bonheur bien mérité pour cette chienne qui a tant souffert !

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