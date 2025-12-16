Sauvé de justesse du marché de la viande canine, ce chien courageux découvre la vraie vie et l’amour

On entend de plus en plus parler des chiens issus de sauvetage en Roumanie, mais beaucoup moins de ceux victimes du marché de la viande canine, en Chine. Pourtant, ils sont chaque année très nombreux à se faire massacrer. D’autres, comme Toby, ont heureusement la chance d’être sauvés juste à temps…

Depuis sa naissance, Toby n’a jamais rien connu d’autre que la maltraitance, la peur et la négligence… Enfermé dans une petite cage avec d'autres congénères, il attendait simplement son destin tragique : finir dans une assiette, en Chine. Comme beaucoup d’autres boules de poils, Toby était en effet une victime cachée du marché de la viande canine. Mais par chance, il a finalement été pris en charge par l’association anglaise Yappy Ever After qui travaille désormais à l’international. Rapatrié d’urgence, l’adorable Labrador Retriever ne pesait que 9 kilos lorsqu’il a foulé pour la première fois le sol britannique. Comme le rapportait la BBC à l’époque, il était presque entièrement rasé et portait des marques de bûlures à la cigarette sur tout le corps…

© BBC

“Un garçon adorable”

En découvrant son histoire, la bénévole Jackie Head s’est rapidement portée volontaire pour accueillir temporairement le toutou dans son foyer, situé à Bulkington dans le Warwickshire. S’attendant à découvrir un chien traumatisé, peureux, méfiant et peut-être même un peu agressif dû à son vécu, elle a été subjuguée de rencontrer un Toby doux, amical, obéissant, en demande permanente de contact et empli d’une immense joie de vivre. “Il s’est très bien installé. C’est un garçon adorable. Il s’est parfaitement intégré et se comporte tellement bien”, a affirmé la bonne samaritaine lors de son entretien avec le média.

Au fur et à mesure des jours, Toby a peu à peu retrouvé la forme. Grâce à une nourriture adaptée, il a commencé par reprendre du poids, puis son poil a commencé à repousser. “Avec la repousse des poils là où il a été rasé, ça le démange beaucoup, alors il reçoit régulièrement des massages à l'huile de coco sur la peau”, a-t-elle également précisé.

A lire aussi : Un chien perdu s’installe dans une voiture de patrouille, le policier surpris et amusé part à la recherche de sa famille (vidéo)

© Jackie Head / Facebook

Le chien parfait

Au quotidien, Toby est un amour. Il obéit bien aux ordres, se comporte très bien en famille, attend sagement avant d’avoir l’autorisation de traverser la route et a un rappel exemplaire. “Si je tape dans mes mains, il revient vers moi, et si je siffle, il comprend les sifflements”, a conclu Jackie avec tendresse. Il ne fait aucun doute que ce brave toutou qui a échappé au pire n’aura eu aucun mal à trouver une famille pour la vie sur le sol britannique.