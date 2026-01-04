Prêt à patauger joyeusement dans une flaque, un Labrador se fige en constatant que sa surface est dure comme de la pierre (vidéo)

Comme bien des Labradors, Levi adore l’eau et n’a pas pu résister à l’envie de batifoler dans une flaque lors d'une promenade par un temps glacial. Mais au moment de sauter dedans, le toutou s’est retrouvé face à une surface gelée qui s’est fendue sous ses pattes, créant une scène aussi drôle qu’adorable.

Levi n’est pas seulement un adorable Labrador chocolat, il est également le premier chien de soutien émotionnel du service de police de Barrington (Rhode Island, États-Unis). Aux côtés de l’agent Mike, il répand réconfort et bonne humeur, et sur Instagram, ses aventures font le bonheur de ses nombreux abonnés. Récemment, une vidéo en particulier a beaucoup amusé les spectateurs.

« Déçu que la flaque soit complètement gelée »

Dans cette publication relayée par DogTime, on découvre Levi debout face à une flaque d'eau complètement gelée. Au départ, il semble un peu méfiant envers cette surface étrange, mais la curiosité l’emporte vite. Pas à pas, il avance sur la glace qui craque sous ses pattes, provoquant un bruit étonnamment satisfaisant.

© @k9levi / Instagram

Le regard de Levi trahit cependant sa déception : visiblement, ce n’est pas l’éclaboussure qu’il attendait, comme le souligne le texte affiché au-dessus de la vidéo : « Déçu que la flaque soit complètement gelée. » Malgré tout, le toutou ne baisse pas les pattes et continue à explorer la flaque avec bonne humeur.

Une avalanche de commentaires attendris

Avec cette vidéo, le Labrador a conquis le cœur de milliers d’internautes, à la fois par sa réaction amusante et par le craquement apaisant de la glace sous ses pattes.

Dans les commentaires, ses admirateurs ont partagé leur hilarité. L’un d’eux imagine même les pensées du toutou : « Levi : ‘Où est l’eau ? Où est le craquant ? Où est le clapotis ?’ », tandis qu’un autre s’exclame : « Que se passe-t-il ici ?!?!? Il est temps de porter plainte, papa. »

© @k9levi / Instagram

Certains s’amusent de sa réaction mitigée : « Trop mignon !! On aurait presque cru qu’il avait fait une mini-crise de colère quand la glace ne s’est pas brisée comme prévu !! » ou « Il adore vraiment cette glace ! ». Entre éclats de rire et douceur, Levi a su transformer une simple balade glacée en un pur moment de bonheur !