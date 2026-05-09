Une livreuse solitaire émue par un Pitbull qui l’invite à jouer à la balle et transforme une livraison en moment inoubliable (vidéo)

Une simple livraison s’est transformée en joyeuse parenthèse grâce à une chienne en quête d’attention et à un écriteau aussi attendrissant qu’efficace. La scène, filmée et partagée en ligne, a non seulement ému des milliers d’internautes, mais aussi révélé l’initiative touchante d’un propriétaire bien décidé à changer le regard sur sa race.

Kenzie Trimarco travaille comme livreuse. Plutôt solitaire, elle n'a pas d'échanges fréquents avec ses clients. Elle se contente de déposer les colis devant chez eux, puis passe aux livraisons suivantes. « Les contacts humains se limitent à de brefs bonjours et au revoir à mes clients qui se trouvent par hasard à l'extérieur ou qui ouvrent la porte au moment de la livraison. C'est dur de se sentir seul dehors ! », dit-elle à ce propos à The Dodo .

Récemment, elle a eu l'occasion de rompre cette routine en s'arrêtant devant une maison, où elle a vu une chienne croisée Pitbull dans un espace clôturé. Elle s'est approchée de cette dernière et a découvert une pancarte disant : « Salut, je m'appelle Juniper et j'adore les gens. Si vous avez le temps, lancez-moi une balle à rapporter. Merci ! »



kenziedayze970 / Instagram

Juste en dessous se trouvait un panier avec plusieurs balles de différentes couleurs. Kenzie Trimarco n'a pas décliné l'invitation ; elle a choisi une balle de tennis et l'a lancée, mais Juniper, qui était couchée, ne semblait pas enthousiaste à l'idée d'aller la chercher. La livreuse n'a pas baissé les bras et a recommencé plusieurs fois. La chienne s'est finalement décidée à se lever et à récupérer la petite sphère, s'en donnant à coeur joie.



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« Elle paraît un peu âgée, et j'ai dû la remettre en selle, pour ainsi dire, raconte Kenzie Trimarco. Il m'a fallu 3 balles de tennis pour la faire démarrer ! »

« Cette interaction m'a émue aux larmes »

Elle n'a pu s'empêcher de sourire en voyant cette chienne s'amuser autant. « Cette interaction m'a émue aux larmes », confie-t-elle. Elle a ensuite dû dire au revoir à Juniper pour reprendre sa tournée.

Kenzie Trimarco a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur Instagram. La voici :

La publication a suscité de nombreuses réactions et lui a permis d'apprendre que cette chienne était connue dans le quartier. « L’objectif de son propriétaire est de mettre en avant la gentillesse de sa race ; elle est si heureuse d’interagir avec les voisins qui passent », explique Kenzie Trimarco, qui dit espérer « pouvoir y retourner bientôt ».

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L’info Woopets : pourquoi les Pitbulls ont-ils mauvaise réputation et qu’en est-il vraiment ?

La mauvaise réputation des chiens de race ou de type Pitbull remonte à leur histoire. Sélectionnés à l’origine pour des activités de combat, ces pratiques ont durablement influencé la perception de la race au sein de l’opinion publique.

Pourtant, les connaissances actuelles en comportement canin rappellent qu’il n’existe pas de chien dangereux par nature, mais des individus dont le comportement dépend avant tout de l’éducation, de la socialisation et des conditions de vie. Un Pitbull correctement encadré peut se montrer équilibré, affectueux et très proche de l’humain.

Aujourd’hui encore, cette image est parfois entretenue par des personnes mal intentionnées qui exploitent certaines lignées ou individus pour des activités illégales ou violentes (combats clandestins, intimidation, usages détournés...), contribuant à renforcer les dérives comportementales observées dans ces contextes extrêmes.

Comme pour toute race, tout repose donc sur le cadre de vie et la responsabilité du maître. Une socialisation précoce, des règles cohérentes et un environnement stable sont essentiels pour permettre à ces chiens d’exprimer un tempérament bien plus nuancé que leur réputation ne le laisse penser.