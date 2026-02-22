En pleine broussaille et loin de tout, 3 chiens et 7 chiots entrevoient l'espoir après un appel à l'aide sur les réseaux sociaux

Face à une situation urgente, des bénévoles n’ont pas hésité à intervenir pour venir en aide à une famille de chiens en détresse. Entre défis imprévus et mobilisation d’une équipe passionnée, leur sauvetage a été intense et plein d’émotions.

Justin Thomas, bénévole en Louisiane (Etats-Unis), est passé à l'action dès qu'il a vu une publication Facebook au sujet de toute une famille de chiens errants, dont des chiots nouveau-nés, qui avaient besoin d'aide. Ils venaient d'être découverts par un habitant de la paroisse de Webster sur sa propriété.

Arrivé sur les lieux, Justin Thomas a rapidement retrouvé les canidés : 2 adultes mâles, une adulte femelle et les 7 petits de cette dernière, âgés d'une semaine. Il a aussitôt alerté ses amis de l'association locale LaMa Animal Rescue and Support Service.



« On ignore comment les chiens se sont retrouvés là, au milieu de nulle part », dit Ashley McVey, vice-présidente de l'organisation, à The Dodo . « Malheureusement, c’est un phénomène très courant là où nous vivons dans le nord-ouest de la Louisiane », poursuit-elle.

LaMa Animal Rescue and Support Service a envoyé 2 de ses membres, Kristy Tilley et Sheri Benefield, sur place. Elles ont pu récupérer les 2 mâles, appelés par la suite Domino et Ranger. Pour Abby - le nom qu'ils ont donné à la femelle - la tâche a été plus difficile en raison de son caractère craintif ; plusieurs heures d'efforts ont été nécessaires pour la mettre en sécurité. Evidemment, les intervenantes n'ont eu aucune difficulté à secourir les chiots.



« Abby a dû se démener pour s’occuper de ses chiots dans des conditions aussi difficiles »

L'équipe était touchée par la situation des rescapés. « C’est triste, peu importe votre expérience, a en effet déclaré Ashley McVey. Abby a dû se démener pour s’occuper de ses chiots dans des conditions aussi difficiles. »



Les 10 chiens ont été emmenés en clinique vétérinaire pour y être examinés et soignés. Il s'est avéré que Domino et Ranger étaient atteints de la dirofilariose (la maladie du ver du cœur), leurs chances de guérison sont réelles. Bien que malades, des adoptants potentiels ont déjà été trouvés pour eux. Quant à Abby et ses bébés, ils sont tous en bonne santé. Ils seront placés en famille d'accueil, puis proposés à l'adoption lorsque les petits atteindront les 8 à 10 semaines d'âge.

« Nous sommes ravis et soulagés qu’ils n’aient désormais que des jours heureux devant eux, grâce à cet incroyable effort de sauvetage », conclut Ashley McVey.