Un chien de thérapie à l'école pour encourager les élèves en cours d'éducation physique

Dans une école du nord de l’Etat de New York, les élèves qui n’aiment pas trop le sport ont désormais de quoi se motiver. Il s’agit de Wrigley, un chien de thérapie assistant à leurs séances d’EPS pour les aider à se détendre et les encourager.

Les chiens de thérapie intervenant en milieu scolaire sont de plus en plus nombreux. Wrigley est l’un d’entre eux, mais il a une spécialité ; les cours d’EPS, rapportait WBNG.



WBNG

Ce Sheepadoodle (croisé Bobtail / Caniche) a, en effet, suivi une année de formation avec l’organisation Paws for Friendship pour apporter soutien et réconfort aux personnes qui en ressentent le besoin. En l’occurrence, ce sont les élèves qui ont plus de mal que les autres en sport, pour différentes raisons. Ces enfants appréhendent les cours d’éducation physique avec énormément de stress, mais Wrigley est là pour les aider à se sentir plus à l’aise pendant les séances.



WBNG

Le quadrupède était arrivé à l’école Apalachin d’Owego, dans l’Etat de New York, au printemps dernier. L’année scolaire 2022-2023 est donc la première entière pour lui dans cet établissement. Il s’y rend aux côtés de Koren Rubino, professeur d’éducation physique et sportive.

Les élèves avaient été surpris par sa présence lors des premiers cours, mais ils s’y sont vite habitués et ont apprécié son accompagnement. « Cela nous rend heureux. Je descends toujours pour le caresser et ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là », confiait ainsi Lincoln Miller, élève de 6e, à WBNG.



WBNG

Pendant les séances, Wrigley reste assis ou couché pendant que sa maîtresse explique aux élèves ce qu’ils doivent faire, puis il se tient prêt à recevoir leurs caresses, voire leurs confidences durant les pauses. Pour les collégiens habituellement peu enthousiastes à l’idée de participer aux cours d’EPS, ce chien fait vraiment la différence.



WBNG

« Les chiens encouragent tout le monde et détendent l’atmosphère »

« Cela m'aide à tisser des liens avec des enfants qui n'en établiraient peut-être pas normalement avec moi, spécifiquement en tant que professeur d'éducation physique, indiquait Koren Rubino. Les chiens encouragent tout le monde et détendent l’atmosphère ».

La jeune femme n’amène toutefois pas Wrigley à tous les cours. Elle s’abstient de le faire quand elle sent qu’il n’est pas d’humeur ou moins en forme. Elle se fie, pour cela, au langage corporel de son ami à 4 pattes.

A lire aussi : Un Golden Retriever creuse un trou sous la clôture pour que la chienne des voisins puisse venir jouer avec lui (vidéo)



WBNG

Elle ajoute enfin qu’il n’est pas le seul chien de thérapie intervenant dans les séances de sport en milieu scolaire. Un autre tient le même rôle au collège de Binghamton, à une trentaine de kilomètres de là.