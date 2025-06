Il grogne, gratte et aboie sans s’arrêter, ce chien pressent l'incendie que sa famille ne voit pas encore et les sauve tous (vidéo)

Il arrive souvent que les animaux, en particulier les chiens, s’illustrent comme de véritables héros. C’est le cas de Big Baby, un American Bully fidèle et loyal à sa famille. Alors qu’un énorme incendie menaçait les siens, le canidé n’a pas hésité une seconde à donner l’alerte afin que tout le monde se mette en sécurité.

Kelly Whittington vit à Kannapolis, en Caroline du Nord (États-Unis), avec son chien Big Baby, sa fille et sa compagne Jennifer. Malgré la maladie de cette dernière, la petite famille parvenait encore à mener une vie tranquille. Mais le matin du samedi 2 novembre 2024, leur destin a drastiquement basculé. Alors que tout le monde dormait, un incendie s’est déclaré et a commencé à se propager dans la maison. Seul Big Baby, l’American Bully de la famille, a senti le danger. Immédiatement, il s’est mis à grogner puis aboyer. À force de s’agiter, le chien est ensuite parvenu à ouvrir les rideaux, permettant ainsi à Kelly d’apercevoir les flammes et de mettre ses proches en sécurité.

Une fois dehors, Jennifer s’est néanmoins rendue compte que Big Baby était toujours à l’intérieur de la maison. Sans réfléchir, elle s’est précipitée dans les flammes pour aller le chercher. Par miracle, elle a fini par le retrouver et a pu le guider vers la sortie. “Je suis contente que nous ayons pu le sauver, c'est tout ce qui m'importait. Je suis si contente que toute ma famille soit en sécurité”, a-t-elle par la suite déclaré dans un entretien accordé à WBTV.

Selon les soldats du feu présents sur les lieux, Jennifer et sa famille ont échappé de peu à un destin funeste. “Je sais qu'un pompier a dit à ma fille qu’il ne savait pas comment on avait réussi à nous en sortir vivantes. On peut remplacer beaucoup de choses mais pas une vie. Je suis vraiment reconnaissante que notre chien nous ait sauvées”, a déclaré Kelly Whittington.

© WBTV

Un véritable “ange gardien”

Par le passé, Big Baby s’était déjà illustré auprès de Jennifer, alors qu’elle enchaînait les séances de chimiothérapie pour traiter son cancer du sein. “Il a été mon ange gardien tout au long de mon cancer. On m'a annoncé que j'étais en rémission la semaine dernière, ce qui est incroyable. Nous n'avons pas encore eu le temps de fêter ça”, a-t-elle expliqué avec émotion. Une cagnotte a été mise en ligne pour permettre à Jennifer et sa famille de se reconstruire sereinement.