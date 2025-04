Ils adoptent un chien en pensant qu'il s'agit d'un croisé mais le résultat ADN révèle qu'il cachait un secret génétique

Leah Brasington, alias « _l_brasi » sur le réseau social Reddit, et sa famille avaient sauvé et changé la vie d’un chien appelé Smokey en l’adoptant. L’animal était, en effet, dans un état de santé préoccupant, mais il est aujourd’hui en pleine forme et heureux grâce à ses humains.

« Nous avions adopté notre 2e chien en janvier. C’était un [chien] errant mal en point », peut-on effectivement lire sur un post partagé le 24 mars 2025 par Leah Brasington sur Reddit et relayé par Newsweek. Une publication où elle racontait l’incroyable anecdote vécue avec son compagnon poilu.

Quand elle ou un autre membre de la famille promenait Smokey, les gens l’arrêtaient souvent pour essayer de deviner sa race. Certaines suggéraient qu’il pouvait être un croisé Teckel, tandis que d’autres pensaient avoir affaire à un Beagle ou encore un Pointer Anglais.



_l_brasi / Reddit

Ces interrogations ont fini par piquer la curiosité de Leah Brasington et le reste de la maisonnée. Le vétérinaire assurant le suivi de la santé de Smokey a estimé que celui-ci était très probablement le fruit de croisements de plusieurs races.

Il n’y avait qu’un seul moyen de résoudre cette énigme ; avoir recours à un test ADN. C’est ce que les propriétaires de Smokey ont fait. Le résultat les a laissés bouchée bée. Il s’est, en effet, avéré que Smokey est un Beagle à 100%.

« Sa couleur est inhabituelle pour un Beagle »

« Smokey a une forme complètement différente et sa couleur est évidemment très inhabituelle pour un Beagle », s’est étonnée Leah Brasington dans sa publication Reddit. Les standards de la race, notamment celui de la FCI (Fédération Cynologiques Internationale), indiquent effectivement que les Beagles possèdent une robe soit tricolore (blanc, noir et fauve vif), soit bicolore (citron et blanc ou marron clair et blanc).

Or, Smokey a un pelage majoritairement noir à marques blanches et moucheté en divers endroits du corps, principalement la poitrine et les pattes.

Tout en faisant part de sa surprise, Leah Brasington a demandé aux internautes si le test ADN pouvait être erroné. Pour en avoir le cœur net, elle a recommencé le test et le résultat a été le même ; Smokey serait bien un pur Beagle.

Pour sa maîtresse, néanmoins, le plus important est que son chien est épanoui et totalement débarrassé de ses ennuis de santé.