Une association organise une veillée aux chandelles pour honorer la mémoire d'une chienne devenue symbole de la lutte contre la maltraitance

Caitlyn avait été sauvée de la maltraitance près de 10 ans plus tôt. L’histoire à la fois triste et porteuse d’espoir de cette chienne en a fait un symbole au sein de sa communauté. Elle a effectivement connu une belle vie après son sauvetage, puis la maladie a eu raison d’elle. Un émouvant hommage lui a été rendu par l’association qui l’avait prise en charge.

Tout avait commencé en mai 2015, avec la découverte d’une chienne très mal en point à Charleston, en Caroline du Sud (Etats-Unis). La croisée American Staffordshire Terrier, alors âgée d’un an et demi, avait le museau enserré dans du ruban adhésif. La pression était telle que sa langue était coincée entre les dents et que l’avant du museau avait fortement enflé.

Après avoir trouvé refuge sous le porche d’une maison, Caitlyn avait été prise en charge par l’association locale Charleston Animal Society, qui l’avait emmenée à la clinique vétérinaire. Elle avait été opérée et avait reçu une série de soins. Grâce à cela, sa vie et sa langue avaient pu être sauvées.

Le traitement cruel qu’elle avait subi avait fait de Caitlyn un véritable symbole au sein de la communauté locale.



Charleston Animal Society / Facebook

L’enquête menée à l’époque avait permis d’apprendre que sa première famille l’avait vendue à un homme. C’est ce dernier qui a été reconnu coupable de l’avoir fait souffrir. Il avait agi de la sorte car « elle n’arrêtait pas d’aboyer ». Cet acte lui a valu d’être condamné à 5 ans de prison.

La chienne est ensuite passée par plusieurs familles d’accueil avant son adoption au sein d’un foyer aimant. Elle y a eu une vie heureuse jusqu’à ce cancer qui l’a emportée en très peu de temps, le 12 janvier 2025.

Des dizaines de personnes présentes à l’hommage rendu à Caitlyn

Le dimanche 2 février, soit 3 semaines après son décès, la Charleston Animal Society a organisé une veillée aux chandelles à la mémoire de la chienne, mais aussi de toutes les victimes de cruauté.

Des dizaines de personnes y ont assisté, écoutant les discours prononcés par les membres de l’association et la famille de Caitlyn.

Un bel hommage a ainsi été rendu à celle qui « a servi de voix pour les sans-voix et de symbole de la lutte contre la cruauté ».