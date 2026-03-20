Un chien de refuge profite d’une virée avec ses bienfaiteurs pour faire du paddle pour la première fois de sa vie

« C'était vraiment formidable de voir sa confiance grandir. » Le 26 février dernier, Chance, un chien pensionnaire de l’Arizona Humane Society depuis l’an dernier, a pu faire une sortie paddle qui restera à coup sûr gravée dans sa mémoire. Désormais, ce grand toutou adorable qui attendait de trouver son foyer pour la vie a été adopté, pour son plus grand bonheur.

Chance était resté plus de 90 jours au sein du refuge de l'Arizona Humane Society avant d’avoir cette occasion incroyable de faire une sortie paddle avec ses bienfaiteurs. Arrivé blessé, cet ancien chien errant avait été soigné avant d’être placé à l’adoption, et attendait patiemment son tour. Mais durant des mois, personne ne s’était intéressé à lui.

Les chiens de grande taille souvent délaissés au profit des plus petits

« À l’Arizona Humane Society, comme dans d’autres refuges à travers le pays, les gros chiens restent malheureusement plus longtemps dans les locaux d’adoption que les petits chiens », déclarait Kelsey Dickerson, chargée de communication à l’Arizona Humane Society, au média The Dodo . « Chance a une personnalité absolument adorable et cherche une famille qui comprenne qu’il a besoin de stimulation physique et mentale pour se défouler ! » Et pour ce chien extraverti qui adore jouer et profiter de l’extérieur, devoir rester enfermé était un vrai calvaire. C’est pourquoi les membres du refuge ont décidé, le 26 février, de l’emmener faire du paddle.

Arizona Humane Society / Facebook

Un vrai moment de partage pour le trio

C’est en compagnie de Ava English et Evalynn Seydlitz que Chance est parti à l’aventure. Pour la première fois de sa vie, il a pu faire cette activité nautique et découvrir les joies de l’eau. « Au début, Chance était un peu nerveux pendant qu’il cherchait à trouver son équilibre sur la planche, ce qui est tout à fait compréhensible », racontait Evalynn à The Dodo. « Mais une fois qu’il a pris le coup de main, il est devenu beaucoup plus confiant et détendu. Au moment où nous étions sur l’eau, il était calme, en équilibre et semblait vraiment apprécier l’expérience. C’était vraiment formidable de voir sa confiance grandir, et il a incroyablement bien géré cette aventure. »

Arizona Humane Society / Facebook

Et Ava et Evalynn n’étaient pas en reste. Ravis d’avoir emmené Chance, les deux membres du refuge étaient émus de voir la joie du chien.

« Voir Chance sortir de sa zone de confort pour vivre une expérience que peu de chiens de refuge ont la chance de vivre a été une véritable bénédiction », expliquait Ava, avant d’ajouter : « J’espère que le fait de tremper ses pattes dans l’eau pour la première fois, de voir les montagnes de l’Arizona et d’observer les poissons nager a été une expérience aussi formidable pour lui que pour nous. J’espère que les gens verront qui est vraiment ce chien et lui donneront une chance de montrer son grand cœur ! »

Arizona Humane Society / Facebook

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Des publications sur les réseaux ont attiré l’attention sur cet adorable chien

Grâce à cette sortie, le refuge en a profité pour mettre Chance en lumière et diffuser des posts Facebook sur cette journée incroyable. Ils espéraient qu’un adoptant le repérerait et déciderait de lui offrir sa nouvelle chance. « Dans le cadre de la campagne d’adoption spéciale pour les grands chiens organisée actuellement par l’Arizona Humane Society, les frais d’adoption de Chance sont offerts. » « La prise en charge des frais d’adoption de Chance comprend sa stérilisation, ses vaccins à jour, une puce électronique et un examen de santé de suivi dans un hôpital vétérinaire VCA. »

Si, il y a quelques jours encore, il était toujours disponible à l’adoption, tout porte à croire qu’il a trouvé son foyer définitif. En effet, sur le site du refuge, son profil n’apparaît plus, et sous la publication Facebook, un internaute qui souhaitait aller le voir sur place a indiqué « Je ne l'ai pas fait, car il n'apparaissait plus dans les résultats de recherche ; je suppose donc qu'il a été adopté ! »