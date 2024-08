Un homme emmène ses Huskies faire du paddle board et provoque un joyeux chaos dans l'eau (vidéo)

Il n’est pas toujours évident de trouver une activité amusante à faire avec ses Huskies. Emma et Corey ont quant à eux trouvé une idée parfaite quand il fait chaud : faire du paddle board avec leurs toutous. Cependant, cette brillante idée n'est pas sans risque. En effet, la sortie a très vite tourné au chaos canin pour le plus grand plaisir des internautes !

Blue est un magnifique Husky Sibérien qui vit à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis) en compagnie de ses maîtres, Emma et Corey, et de ses frères poilus, Titan et Maverick.

Le toutou est une véritable star d'Internet qui réunit 500 000 followers sur Instagram et le triple sur TikTok. Il faut dire que tout le monde adore ses facéties. Dernièrement, il a régalé les internautes avec une vidéo montrant sa sortie en paddle board. Un moment mémorable relayé par Parade Pets !

Un joyeux chaos

Pour cette activité aquatique, Corey (ou l’« humain de rechange » comme l’appelle Emma avec humour) avait emmené avec lui Blue, mais aussi Titan, un autre Husky, et Maverick, un jeune Golden Retriever. Ces 2 races sont réputées pour aimer l’eau et la vidéo de leur sortie le prouve de la plus amusante des manières !

Tandis qu’il espérait se promener tranquillement sur son paddle avec ses chiens, Corey a assisté à un joyeux chaos. Les toutous qui n’ont pas pu résister à une petite baignade se sont jetés à l’eau, déséquilibrant leur père et le faisant tomber de sa planche.

Quelques instants plus tard, Blue a même poussé Corey à l’eau ! Même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu, les garçons ont visiblement passé un très bon moment.

imbluethesiberian / Instagram

La sécurité avant tout !

Pour les toutous qui aiment l’eau, il existe de nombreuses activités amusantes en plus du paddle board comme faire du canoë ou les laisser sauter d’un quai. L’essentiel est de surveiller le chien et de l’équiper, dans l’idéal, d’un gilet de sauvetage. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait les maîtres de Blue, Titan et Maverick.

imbluethesiberian / Instagram

Une autre vidéo postée sur Instagram montre une sortie en paddle beaucoup plus calme durant laquelle aucun humain ne finit dans l’eau.

Les 3 toutous, en revanche, ont pu se baigner et nager avec grand plaisir, refusant même de rentrer à la maison. Le paddle board est certainement leur activité familiale préférée !