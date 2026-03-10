Après 803 jours passés au refuge, cette chienne trouve enfin un foyer grâce à une publication sur les réseaux sociaux

Âgée de 4 mois lorsqu’elle avait été accueillie dans un refuge du Tennessee, Scrappy a ensuite passé plus de 2 ans là-bas, attendant de trouver son foyer pour toujours. C’est désormais chose faite grâce au partage de son histoire sur les réseaux sociaux et à l’élan de solidarité de toute une communauté.

Recueillie au sein du refuge de Hardin County Animal Services Tennessee alors qu’elle n’avait que 4 mois, Scrappy une femelle de race Berger Allemand croisée, a attendu pendant plus de 2 ans, avec une patience exemplaire, de trouver sa famille pour la vie. Situé dans le comté de Hardin, dans le Tennessee (États-Unis), le refuge a pris soin d’elle et s’est battu sans relâche pour l’aider à trouver des adoptants. Cela a pris du temps, mais ils y sont finalement parvenus il y a quelques semaines, comme le relatait le média People .

803 jours

C’est le nombre de jours que Scrappy a passé là-bas, à grandir tandis que les adoptants se succédaient devant elle sans jamais la choisir. « C'est une bonne fille qui a juste besoin d'être guidée et structurée. [...] Elle adore les gens, s'entend bien avec les autres chiens et ADORE courir dehors ! », écrivait le refuge dans une publication postée sur son compte Facebook.

C’est le 8 février dernier que le refuge a décidé, alors que Scrappy venait de franchir le cap des 800 jours, de partager son histoire, espérant ainsi attirer l’attention sur cette adorable chienne.

Une photo accompagnait le post, sur laquelle Scrappy porte un petit plâtre après s’être cassé un orteil. « Sa tentative désespérée et nerveuse d'attirer l'attention d'éventuels adoptants l'a conduite directement chez le vétérinaire », précisait le refuge dans son message. « Ne vous inquiétez pas, après un peu de soins attentifs... son orteil ira très bien. ».

Un élan de solidarité

L’histoire de Scrappy a beaucoup touché les abonnés de la page. Ils ne sont pas moins de 506 à avoir appuyé sur la mention « j’aime » et 437 d’entre eux ont également partagé la publication, offrant ainsi une belle visibilité à la chienne Berger Allemand. Un geste bienveillant et altruiste qui a porté ses fruits, puisque, à peine 2 jours après la publication, une femme prénommée Carrie adoptait Scrappy.

« Nous avons publié, vous avez partagé, et notre adorable Scrappy a QUITTÉ LE BÂTIMENT pour ENFIN commencer sa nouvelle vie ! », écrivait le refuge dans une seconde publication annonçant l'adoption. « Merci à Carrie pour sa gentillesse et sa patience, et pour avoir donné à notre chienne l'opportunité de vivre la meilleure vie qui soit. »

Après 803 jours passés au refuge, Scrappy peut désormais prendre un nouveau départ aux côtés de sa nouvelle maman pour la vie.