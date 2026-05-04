Découvert par des agents animaliers texans, un chien identifié grâce à sa puce retrouve sa famille mexicaine sur le Pont des Amériques

Grâce à sa puce électronique d'identification, un Husky Sibérien égaré aux Etats-Unis a pu retrouver sa famille de l’autre côté de la frontière, au Mexique. Le chien été remis à ses propriétaires lors d’un rendez-vous émouvant sur un pont reliant les 2 pays. Une histoire qui illustre concrètement l’efficacité de l’identification pour réunir des animaux perdus et leurs proches, même à des kilomètres de distance.

D'émouvantes retrouvailles ont eu lieu à la frontière américano-mexicaine, celles d'un chien découvert aux Etats-Unis et sa famille qui vit de l'autre côté du fleuve Rio Grande, au Mexique, rapportait KVIA le dimanche 3 avril.

Sur sa page Facebook, le service de contrôle des animaux d'El Paso, dans l'Etat du Texas (El Paso Animal Services), a raconté que ses agents avaient trouvé un chien qui errait seul dans la ville. Ce Husky Sibérien avait ainsi été recueilli et, comme pour chaque animal pris en charge, passé au lecteur de puce d'identification dès sa découverte.

Ils ont ainsi constaté non seulement que le quadrupède en portait bien une, mais que les informations qu'elle renvoyait étaient, en plus, mises à jour. Ce qui leur a permis de contacter sa propriétaire et d'apprendre que cette dernière vivait non pas aux Etats-Unis, mais au Mexique, à Ciudad Juarez dans l'Etat frontalier de Chihuahua, en l'occurrence.

L'équipe d'El Paso Animal Services et la maîtresse du chien ont ainsi convenu d'un rendez-vous sur le Pont des Amériques qui relie les 2 pays, le dimanche 3 avril. La famille était aux anges en retrouvant son ami à 4 pattes perdu.

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El Paso Animal Services / Facebook

« Un exemple parfait de l’importance de l’identification par puce électronique »

Une joie perceptible sur les photos partagées par le service animalier texan sur Facebook. Voici la publication en question :

« C’est un exemple parfait de l’importance de l’identification par puce électronique ! Peu importe la distance, les puces permettent de réunir les familles », peut-on lire de la part d'El Paso Animal Services dans ce post.



El Paso Animal Services / Facebook

Ledit service rappelle qu'il a « plusieurs événements [de] prévus ce mois-ci où [on peut] faire pucer [son] animal gratuitement ».

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El Paso Animal Services / Facebook