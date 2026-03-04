Ce chien qui regardait les JO d'hiver à la télé se découvre une passion pour le ski et ne peut plus se détourner de l'écran (vidéo)

Wally est resté scotché devant la télévision, hypnotisé par les épreuves de ski des Jeux Olympiques d’hiver. Fasciné, ce chien semble prêt à rejoindre les skieurs, et sa maîtresse évoque déjà les JO de 2030 pour lui.

Manifestement, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina comptent de nombreux fans parmi nos amis canins. Après ce chien-loup ayant fait un passage très remarqué sur la piste de ski de fond, voici qu'un Golden Retriever se découvre une véritable passion pour les performances sportives sur la neige en les suivant à la télévision.

Ce n'est d'ailleurs autre que Wally, un chien dont nous vous avions déjà parlé à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'était signalé par ses déchirants au revoir avec sa mamie adorée.

Vedette du compte TikTok « @wally.meets.world », ses aventures y sont suivies par plus d'un demi-million de followers.



Récemment, Wally a donc fait refait parler de lui en s'intéressant de très près à l'olympiade d'hiver 2026, suivant les épreuves à la télévision aux côtés de sa maîtresse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle l'a scotché.

Une vidéo à la fois attendrissante et amusante, montrant le chien complètement obnubilé par l'épreuve de ski de fond qu'il regarde à l'écran, est rapidement devenue virale en générant des dizaines de milliers de vues sur TikTok. Elle a été mise en ligne le 23 février 2026 et relayée par Parade Pets . La voici :

Rendez-vous dans 4 ans ?

L'attitude du Golden Retriever est particulièrement touchante. Il semble fasciné par ce qu'il voit et donne l'air de vouloir se joindre aux skieurs. On entend d'ailleurs sa propriétaire lui poser plusieurs questions dans ce sens : « Où est-ce qu'ils vont ? Tu veux les rejoindre ? C'est ce que tu veux faire, Wally ? Tu veux aller jouer dans la neige ? »

Qui sait ? Peut-être que Wally a trouvé sa vocation et participera aux prochains Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront dans les Alpes françaises. En tout cas, son humaine a donné rendez-vous pour cet évènement dans la légende de la vidéo : « Les Jeux olympiques de 2030, nous voilà?! »